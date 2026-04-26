Нападавший хотел убить Трампа и как можно больше высокопоставленных чиновников, — пресс-секретарь Белого дома Левитт

21:39, 26 апреля 2026
В Белом доме заявили о якобы попытке покушения на Трампа во время мероприятия.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что мужчина, который ночью проник на мероприятие во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, якобы планировал открыть огонь по президенту США Дональду Трампу и высокопоставленным чиновникам его администрации. Об этом она написала в соцсети Х.

По словам Левитт, мероприятие должно было быть посвящено юмору и празднованию свободы слова, однако было прервано из-за инцидента, который в Белом доме назвали попыткой нападения.

Она заявила, что вооруженный «стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа».

Левитт сообщила, что во время инцидента находилась вместе с президентом и первой леди Меланией Трамп, которых, по ее словам, Секретная служба оперативно эвакуировала.

Также она добавила, что Дональд Трамп «сохранял спокойствие», и напомнила о его предыдущих заявлениях о необходимости прекращения политического насилия.

Напомним, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трампраздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

Позже Трамп заявил, что стрельбы в отеле «Вашингтон Хилтон» можно было бы избежать, если бы в Белом доме был «супербезопасный» банкетный зал.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

