Нападавший хотел убить Трампа и как можно больше высокопоставленных чиновников, — пресс-секретарь Белого дома Левитт

В Белом доме заявили о якобы попытке покушения на Трампа во время мероприятия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что мужчина, который ночью проник на мероприятие во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, якобы планировал открыть огонь по президенту США Дональду Трампу и высокопоставленным чиновникам его администрации. Об этом она написала в соцсети Х.

По словам Левитт, мероприятие должно было быть посвящено юмору и празднованию свободы слова, однако было прервано из-за инцидента, который в Белом доме назвали попыткой нападения.

Она заявила, что вооруженный «стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа».

Левитт сообщила, что во время инцидента находилась вместе с президентом и первой леди Меланией Трамп, которых, по ее словам, Секретная служба оперативно эвакуировала.

Также она добавила, что Дональд Трамп «сохранял спокойствие», и напомнила о его предыдущих заявлениях о необходимости прекращения политического насилия.

Напомним, во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

Позже Трамп заявил, что стрельбы в отеле «Вашингтон Хилтон» можно было бы избежать, если бы в Белом доме был «супербезопасный» банкетный зал.

