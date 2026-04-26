Трамп заявил, что стрельбы в отеле Washington Hilton можно было бы избежать, если бы был «сверхзащищен» бальный зал в Белом Доме

Президент США связал инцидент с вопросами безопасности и упомянул о строительстве нового объекта в резиденции.

Во время ужина для корреспондентов в бальном зале отеля Washington Hilton, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

После инцидента Дональд Трамп прокомментировал событие, связав его с вопросами безопасности и строительством нового объекта на территории Белого дома.

По его словам, инцидент мог бы не произойти, если бы уже был построен «сверхзащищенный» бальный зал, который сейчас находится на стадии строительства. Он заявил, что этот объект должен быть максимально безопасным и исключать доступ посторонних лиц.

Трамп отметил, что, по его мнению, необходимость в таком зале связана с многолетними требованиями по повышению уровня безопасности в резиденции президента США. Он подчеркнул, что новый объект будет иметь высокий уровень защиты и не будет содержать уязвимых архитектурных элементов, через которые могли бы проникнуть посторонние.

Отдельно президент раскритиковал судебный иск, связанный со строительством, и заявил, что такие дела не должны препятствовать реализации проекта.

«Нелепый иск в отношении бального зала, поданный женщиной, выгуливающей свою собаку, которая абсолютно не имеет права подавать такой иск, должен быть немедленно отклонен. Ничто не должно препятствовать его строительству, которое ведется в рамках бюджета и значительно опережает график!!!», — отметил президент США.

Как ранее сообщалось, в иске, поданном 12 декабря, фонд заявляет, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре. Организация утверждает, что ее опасения были проигнорированы, и подчеркивает: ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без проведения соответствующих процедур. Впоследствии апелляционный суд США принял решение, согласно которому строительство нового бального зала в Белом доме может продолжаться как минимум до 17 апреля.

