Суд США разрешил продлить строительство бального зала в Белом доме до 17 апреля

Апелляционный суд временно продлил действие разрешения на строительство проекта, который оспаривается из-за сноса части исторического Восточного крыла.

Апелляционный суд США принял решение, согласно которому строительство нового бального зала в Белом доме может продолжаться как минимум до 17 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Суд продлил действие предыдущего решения, которое временно разрешало работы, несмотря на запрет, вынесенный судом низшей инстанции 31 марта. Тогда строительство было остановлено, однако действие запрета приостановили для рассмотрения апелляции. Теперь апелляционная коллегия продлила эту паузу до 17 апреля и обратилась в окружной суд с требованием уточнить свое решение относительно запрета.

Администрация Белого дома заявляла, что судебный запрет якобы оставляет здание «открытым и незащищенным» и создает риски для безопасности президента, его семьи и персонала.

Речь идет о проекте стоимостью 400 миллионов долларов, который предусматривает строительство бального зала площадью 90 тысяч квадратных футов на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. Президент США Дональд Трамп назвал его ключевым дополнением к резиденции и символом своего президентского срока.

Как ранее сообщалось, в иске, поданном 12 декабря, фонд заявляет, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре. Организация утверждает, что ее опасения были проигнорированы, и подчеркивает: ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без проведения соответствующих процедур.

