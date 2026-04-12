  1. В мире

Суд США разрешил продлить строительство бального зала в Белом доме до 17 апреля

11:47, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд временно продлил действие разрешения на строительство проекта, который оспаривается из-за сноса части исторического Восточного крыла.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд США принял решение, согласно которому строительство нового бального зала в Белом доме может продолжаться как минимум до 17 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд продлил действие предыдущего решения, которое временно разрешало работы, несмотря на запрет, вынесенный судом низшей инстанции 31 марта. Тогда строительство было остановлено, однако действие запрета приостановили для рассмотрения апелляции. Теперь апелляционная коллегия продлила эту паузу до 17 апреля и обратилась в окружной суд с требованием уточнить свое решение относительно запрета.

Администрация Белого дома заявляла, что судебный запрет якобы оставляет здание «открытым и незащищенным» и создает риски для безопасности президента, его семьи и персонала.

Речь идет о проекте стоимостью 400 миллионов долларов, который предусматривает строительство бального зала площадью 90 тысяч квадратных футов на месте снесенного Восточного крыла Белого дома. Президент США Дональд Трамп назвал его ключевым дополнением к резиденции и символом своего президентского срока.

Как ранее сообщалось, в иске, поданном 12 декабря, фонд заявляет, что Белый дом не провел необходимых проверок перед сносом исторического Восточного крыла в октябре. Организация утверждает, что ее опасения были проигнорированы, и подчеркивает: ни один президент не имеет права сносить части Белого дома без проведения соответствующих процедур.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США апелляция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]