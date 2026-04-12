Суд США дозволив продовжити будівництво бального залу в Білому домі до 17 квітня

Апеляційний суд тимчасово продовжив дію дозволу на будівництво проєкту, який оскаржується через знесення частини історичного Східного крила.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд США ухвалив рішення, згідно з яким будівництво нового бального залу в Білому домі може продовжуватися щонайменше до 17 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Суд продовжив дію попереднього рішення, яке тимчасово дозволяло роботи, попри заборону, винесену судом нижчої інстанції 31 березня. Тоді будівництво було зупинене, однак дію заборони призупинили для розгляду апеляції. Тепер апеляційна колегія продовжила цю паузу до 17 квітня та звернулася до окружного суду з вимогою уточнити своє рішення щодо заборони.

Адміністрація Білого дому заявляла, що судова заборона нібито залишає будівлю «відкритою та незахищеною» та створює ризики для безпеки президента, його родини та персоналу.

Йдеться про проєкт вартістю 400 мільйонів доларів, який передбачає будівництво бального залу площею 90 тисяч квадратних футів на місці знесеного Східного крила Білого дому. Президент США Дональд Трамп назвав його ключовим доповненням до резиденції та символом своєї каденції.

Як раніше повідомлялося, у позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.