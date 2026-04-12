Суд США дозволив продовжити будівництво бального залу в Білому домі до 17 квітня

11:47, 12 квітня 2026
Апеляційний суд тимчасово продовжив дію дозволу на будівництво проєкту, який оскаржується через знесення частини історичного Східного крила.
Апеляційний суд США ухвалив рішення, згідно з яким будівництво нового бального залу в Білому домі може продовжуватися щонайменше до 17 квітня. Про це повідомляє Reuters.

Суд продовжив дію попереднього рішення, яке тимчасово дозволяло роботи, попри заборону, винесену судом нижчої інстанції 31 березня. Тоді будівництво було зупинене, однак дію заборони призупинили для розгляду апеляції. Тепер апеляційна колегія продовжила цю паузу до 17 квітня та звернулася до окружного суду з вимогою уточнити своє рішення щодо заборони.

Адміністрація Білого дому заявляла, що судова заборона нібито залишає будівлю «відкритою та незахищеною» та створює ризики для безпеки президента, його родини та персоналу.

Йдеться про проєкт вартістю 400 мільйонів доларів, який передбачає будівництво бального залу площею 90 тисяч квадратних футів на місці знесеного Східного крила Білого дому. Президент США Дональд Трамп назвав його ключовим доповненням до резиденції та символом своєї каденції.

Як раніше повідомлялося, у позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур.

Уряд планує масштабне оновлення корпоративного законодавства: на які зміни чекати

Кабмін офіційно затвердив дорожню карту адаптації українського законодавства до права ЄС.

Новий судовий розгляд як спосіб реалізації restitutio in integrum: позиція ВП ВС

ВП ВС вказала, що виправлення порушень статті 6 Конвенції, встановлених рішенням ЄСПЛ, можливе під час нового судового розгляду.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

