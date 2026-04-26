  1. У світі

Трамп заявив, що стрілянини в Washington Hilton можна було уникнути, якби був «надзахищений» бальний зал в Білому домі

19:02, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США пов’язав інцидент із питаннями безпеки та згадав будівництво нового об’єкта в резиденції.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що стрілянину вчинив 31-річний учитель із Каліфорнії Коул Аллен.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після інциденту Дональд Трамп прокоментував подію, пов’язавши її з питаннями безпеки та будівництвом нового об’єкта на території Білого дому.

За його словами, інцидент міг би не відбутися, якби вже був збудований «надзахищений» бальний зал, який наразі перебуває на етапі будівництва. Він заявив, що цей об’єкт має бути максимально безпечним і унеможливлювати доступ сторонніх осіб.

Трамп зазначив, що, на його думку, необхідність у такому залі пов’язана з багаторічними вимогами щодо підвищення рівня безпеки в резиденції президента США. Він наголосив, що новий об’єкт матиме високий рівень захисту та не передбачатиме вразливих архітектурних елементів, через які могли б проникнути сторонні.

Окремо президент розкритикував судовий позов, пов’язаний із будівництвом, і заявив, що такі справи не повинні перешкоджати реалізації проєкту.

«Несмішний позов щодо бального залу, поданий жінкою, яка вигулювала свою собаку, яка абсолютно не має права подавати такий позов, має бути негайно відхилений. Нічого не повинно заважати його будівництву, яке відбувається в межах бюджету і значно випереджає графік!!!», – зазначив президент США.

Як раніше повідомлялося, у позові, поданому 12 грудня, фонд заявляє, що Білий дім не провів необхідних перевірок перед знесенням історичного Східного крила в жовтні. Організація стверджує, що її занепокоєння було проігнороване, і наголошує: жоден президент не має права зносити частини Білого дому без проведення відповідних процедур. Згодом апеляційний суд США ухвалив рішення, згідно з яким будівництво нового бального залу в Білому домі може продовжуватися щонайменше до 17 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]