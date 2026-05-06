Apple виплатить до 95 доларів деяким власникам iPhone через «неіснуючий» ШІ

Виплати будуть здійснені тим особам, які придбали iPhone 15 та iPhone 16 у період з червня 2024 року по березень 2025 року.

Apple погодилася виплатити частині покупців iPhone загалом 250 мільйонів доларів (184 мільйони фунтів стерлінгів), щоб завершити судовий процес, у якому компанію звинуватили у введенні людей в оману щодо нових функцій і можливостей штучного інтелекту, пише BBC.

У мировій угоді, поданій 5 травня до федерального суду Каліфорнії, Apple не визнала жодних порушень, але погодилася на врегулювання претензій у великому об’єднаному колективному позові, поданому минулого року.

У позові Apple звинуватили у неправдивій рекламі ШІ-функцій iPhone, які компанія назвала Apple Intelligence, включно з удосконаленням голосового помічника Siri.

Apple виплатить від 25 до 95 доларів жителям США, які придбали iPhone 15 та iPhone 16 у період з червня 2024 року по березень 2025 року.

Представниця Apple заявила, що позов стосувався «доступності двох додаткових функцій» із великого переліку можливостей, представлених у межах запуску Apple Intelligence.

«Ми врегулювали це питання, щоб залишатися зосередженими на тому, що ми робимо найкраще — створенні найбільш інноваційних продуктів і сервісів для наших користувачів», — сказала вона.

У оновленій скарзі, поданій минулого тижня від імені об’єднаної групи покупців iPhone, юристи заявили, що маркетинг Apple щодо нових ШІ-функцій є неправдивою рекламою.

«Apple рекламувала можливості ШІ, яких не існувало на той момент, не існує зараз і не буде ще два або більше років, якщо вони взагалі з’являться, водночас просуваючи їх як проривну інновацію», — написали юристи.

Вони також додали, що Apple розгорнула цю кампанію навколо ШІ спеціально для того, щоб наздогнати конкурентів у технологічній гонці, яку активно просувають такі компанії, як OpenAI та Anthropic.

Генерального директора компанії Тіма Кука, який у вересні залишає посаду, протягом багатьох років критикували за недостатню інноваційність продуктів Apple.

Втім маркетинг Apple Intelligence як технології, здатної надати користувачам iPhone нову, покращену версію Siri, яка мала перетворити її з «обмеженого голосового інтерфейсу на повноцінного персонального ШІ-помічника», нібито був неправдивим.

«iPhone 16 поставлявся споживачам без Apple Intelligence, а покращений Siri так і не з’явився», — зазначили юристи.

