  1. У світі

Apple виплатить до 95 доларів деяким власникам iPhone через «неіснуючий» ШІ

12:59, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати будуть здійснені тим особам, які придбали iPhone 15 та iPhone 16 у період з червня 2024 року по березень 2025 року.
Apple виплатить до 95 доларів деяким власникам iPhone через «неіснуючий» ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple погодилася виплатити частині покупців iPhone загалом 250 мільйонів доларів (184 мільйони фунтів стерлінгів), щоб завершити судовий процес, у якому компанію звинуватили у введенні людей в оману щодо нових функцій і можливостей штучного інтелекту, пише BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У мировій угоді, поданій 5 травня до федерального суду Каліфорнії, Apple не визнала жодних порушень, але погодилася на врегулювання претензій у великому об’єднаному колективному позові, поданому минулого року.

У позові Apple звинуватили у неправдивій рекламі ШІ-функцій iPhone, які компанія назвала Apple Intelligence, включно з удосконаленням голосового помічника Siri.

Apple виплатить від 25 до 95 доларів жителям США, які придбали iPhone 15 та iPhone 16 у період з червня 2024 року по березень 2025 року.

Представниця Apple заявила, що позов стосувався «доступності двох додаткових функцій» із великого переліку можливостей, представлених у межах запуску Apple Intelligence.

«Ми врегулювали це питання, щоб залишатися зосередженими на тому, що ми робимо найкраще — створенні найбільш інноваційних продуктів і сервісів для наших користувачів», — сказала вона.

У оновленій скарзі, поданій минулого тижня від імені об’єднаної групи покупців iPhone, юристи заявили, що маркетинг Apple щодо нових ШІ-функцій є неправдивою рекламою.

«Apple рекламувала можливості ШІ, яких не існувало на той момент, не існує зараз і не буде ще два або більше років, якщо вони взагалі з’являться, водночас просуваючи їх як проривну інновацію», — написали юристи.

Вони також додали, що Apple розгорнула цю кампанію навколо ШІ спеціально для того, щоб наздогнати конкурентів у технологічній гонці, яку активно просувають такі компанії, як OpenAI та Anthropic.

Генерального директора компанії Тіма Кука, який у вересні залишає посаду, протягом багатьох років критикували за недостатню інноваційність продуктів Apple.

Втім маркетинг Apple Intelligence як технології, здатної надати користувачам iPhone нову, покращену версію Siri, яка мала перетворити її з «обмеженого голосового інтерфейсу на повноцінного персонального ШІ-помічника», нібито був неправдивим.

«iPhone 16 поставлявся споживачам без Apple Intelligence, а покращений Siri так і не з’явився», — зазначили юристи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Apple штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та практика ВС

Правила виїзду дитини за кордон не зводяться до формальної згоди другого з батьків — вирішальними є обставини та належні документи.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]