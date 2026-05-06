Apple выплатит до 95 долларов некоторым владельцам iPhone из-за «несуществующего» ИИ

Apple согласилась выплатить части покупателей iPhone в общей сложности 250 миллионов долларов (184 миллиона фунтов стерлингов), чтобы завершить судебный процесс, в котором компанию обвинили во введении людей в заблуждение относительно новых функций и возможностей искусственного интеллекта, пишет BBC.

В мировом соглашении, поданном 5 мая в федеральный суд Калифорнии, Apple не признала никаких нарушений, но согласилась на урегулирование претензий в крупном объединенном коллективном иске, поданном в прошлом году.

В иске Apple обвинили в ложной рекламе ИИ-функций iPhone, которые компания назвала Apple Intelligence, включая усовершенствование голосового помощника Siri.

Apple выплатит от 25 до 95 долларов жителям США, которые приобрели iPhone 15 и iPhone 16 в период с июня 2024 года по март 2025 года.

Представительница Apple заявила, что иск касался «доступности двух дополнительных функций» из большого перечня возможностей, представленных в рамках запуска Apple Intelligence.

«Мы урегулировали этот вопрос, чтобы оставаться сосредоточенными на том, что мы делаем лучше всего — создании наиболее инновационных продуктов и сервисов для наших пользователей», — сказала она.

В обновленной жалобе, поданной на прошлой неделе от имени объединенной группы покупателей iPhone, юристы заявили, что маркетинг Apple относительно новых ИИ-функций является ложной рекламой.

«Apple рекламировала возможности ИИ, которых не существовало на тот момент, не существует сейчас и не будет еще два или более года, если они вообще появятся, одновременно продвигая их как прорывную инновацию», — написали юристы.

Они также добавили, что Apple развернула эту кампанию вокруг ИИ специально для того, чтобы догнать конкурентов в технологической гонке, которую активно продвигают такие компании, как OpenAI и Anthropic.

Генерального директора компании Тима Кука, который в сентябре покидает должность, на протяжении многих лет критиковали за недостаточную инновационность продуктов Apple.

Впрочем, маркетинг Apple Intelligence как технологии, способной предоставить пользователям iPhone новую, улучшенную версию Siri, которая должна была превратить ее из «ограниченного голосового интерфейса в полноценного персонального ИИ-помощника», якобы был ложным.

«iPhone 16 поставлялся потребителям без Apple Intelligence, а улучшенная Siri так и не появилась», — отметили юристы.

