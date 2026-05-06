У США оскаржують заборону на штурмову зброю, яка діяла майже 40 років

19:19, 6 травня 2026
Мін’юст США вимагає скасувати заборону на гвинтівки AR-15 у Денвері.
Фото: Bexar Arms \ unsplash
Міністерство юстиції США оскаржило в суді заборону на штурмову зброю в Денвері, яка діє вже 37 років. У федеральному уряді вважають, що закон порушує право американців на володіння зброєю, гарантоване Другою поправкою до Конституції США.

Помічниця генерального прокурора США Гарміт Дгіллон заявила, що законослухняні громадяни не повинні наражатися на кримінальне переслідування через володіння зброєю, яку використовують мільйони американців.

Заборону на так звану штурмову зброю влада Денвера ухвалила ще у 1989 році для боротьби зі злочинністю. Тепер у Вашингтоні стверджують, що саме визначення «штурмова зброя» є нечітким і політизованим.

Міністерство юстиції США посилається на два рішення Верховного суду, які останніми роками суттєво посилили захист права на зброю. У федеральному уряді наголошують: американська історія не має традиції заборони зброї, яка широко використовується населенням.

Як вказує Courthouse News, йдеться насамперед про напівавтоматичні гвинтівки типу AR-15. За даними організації «Брейді: Об’єднані проти збройного насильства», сьогодні у США налічується близько 20 мільйонів одиниць такої зброї. Для порівняння, у 2004 році їх було приблизно 100 тисяч.

У Мін’юсті США вважають, що Денвер фактично заборонив звичайні напівавтоматичні гвинтівки, якими законно володіють мільйони американців.

Мер Денвера Майк Джонстон заявив, що місто не планує відмовлятися від заборони. За його словами, закон діє десятиліттями, оскільки допомагає рятувати життя та відповідає цінностям місцевої громади.

Паралельно Міністерство юстиції США намагається домогтися скасування обмежень на магазини великої місткості у штаті Колорадо. Цей закон ухвалили після стрілянини в кінотеатрі міста Аврора у 2012 році, коли загинули 12 людей.

Генеральний прокурор штату Філ Вайзер заявив, що такі обмеження допомагають зменшити кількість жертв під час масових стрілянин, тому влада Колорадо продовжить захищати закон у суді.

