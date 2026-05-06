В США оспаривают запрет на штурмовое оружие, который действовал почти 40 лет

19:19, 6 мая 2026
Минюст США требует отменить запрет на винтовки AR-15 в Денвере.
Фото: Bexar Arms \ unsplash
Министерство юстиции США оспорило в суде запрет на штурмовое оружие в Денвере, который действует уже 37 лет. В федеральном правительстве считают, что закон нарушает право американцев на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции США.

Помощница генерального прокурора США Гармит Дгиллон заявила, что законопослушные граждане не должны подвергаться уголовному преследованию из-за владения оружием, которое используют миллионы американцев.

Запрет на так называемое штурмовое оружие власти Денвера приняли еще в 1989 году для борьбы с преступностью. Теперь в Вашингтоне утверждают, что само определение «штурмовое оружие» является размытым и политизированным.

Министерство юстиции США ссылается на два решения Верховного суда, которые в последние годы существенно усилили защиту права на оружие. В федеральном правительстве подчеркивают: американская история не имеет традиции запрета оружия, которое широко используется населением.

Как указывает Courthouse News, речь прежде всего идет о полуавтоматических винтовках типа AR-15. По данным организации «Брейди: Объединенные против вооруженного насилия», сегодня в США насчитывается около 20 миллионов единиц такого оружия. Для сравнения, в 2004 году их было примерно 100 тысяч.

В Минюсте США считают, что Денвер фактически запретил обычные полуавтоматические винтовки, которыми законно владеют миллионы американцев.

Мэр Денвера Майк Джонстон заявил, что город не планирует отказываться от запрета. По его словам, закон действует десятилетиями, поскольку помогает спасать жизни и соответствует ценностям местного сообщества.

Параллельно Министерство юстиции США пытается добиться отмены ограничений на магазины большой емкости в штате Колорадо. Этот закон приняли после стрельбы в кинотеатре города Аврора в 2012 году, когда погибли 12 человек.

Генеральный прокурор штата Фил Вайзер заявил, что такие ограничения помогают уменьшить количество жертв во время массовых расстрелов, поэтому власти Колорадо продолжат защищать закон в суде.

