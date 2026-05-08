Коли можуть припинити виплату допомоги на дитину – ПФУ назвав ключові підстави

17:30, 8 травня 2026
Серед причин — досягнення повноліття, зміна доходів одного з батьків або виконання аліментних зобов’язань.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило про підстави припинення виплати тимчасової державної допомоги дітям у разі несплати аліментів одним із батьків, а також про порядок повернення переплат.

Підстави для припинення виплати допомоги

Виплата тимчасової державної допомоги припиняється у випадках:

  • встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
  • виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати дитину (зокрема, встановлення місцезнаходження або перевищення доходів понад прожитковий мінімум для дитини відповідного віку);
  • досягнення дитиною 18 років;
  • повного виконання аліментних зобов’язань одним із батьків у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
  • влаштування дитини до закладу на повне державне утримання;
  • скасування або визнання усиновлення недійсним;
  • усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
  • відмови від стягнення аліментів;
  • добровільного виконання рішення суду щодо сплати аліментів;
  • скасування рішення суду про стягнення аліментів у встановленому порядку;
  • смерті дитини, якій була призначена допомога;
  • смерті платника аліментів або визнання його безвісти зниклим чи померлим;
  • позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину;
  • відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
  • встановлення опіки чи піклування над дитиною;
  • фактичної сплати аліментів одним із батьків.

У разі виникнення таких обставин отримувач допомоги зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 10 днів.

Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому виникли відповідні підстави.

Повернення надміру виплачених коштів

У випадках, коли встановлюється можливість стягнення аліментів, наявність доходів, достатніх для утримання дитини, або виявлення місця проживання платника аліментів, уповноважений орган:

  • визначає суму надміру виплаченої тимчасової державної допомоги та строки її повернення (протягом одного місяця);
  • повідомляє отримувача про суму та порядок повернення коштів;
  • у разі добровільного неповернення звертається до суду для примусового стягнення.

У Пенсійному фонді наголошують, що дотримання цих правил є обов’язковим для всіх отримувачів допомоги.

