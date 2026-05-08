Коли можуть припинити виплату допомоги на дитину – ПФУ назвав ключові підстави

Серед причин — досягнення повноліття, зміна доходів одного з батьків або виконання аліментних зобов’язань.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило про підстави припинення виплати тимчасової державної допомоги дітям у разі несплати аліментів одним із батьків, а також про порядок повернення переплат.

Підстави для припинення виплати допомоги

Виплата тимчасової державної допомоги припиняється у випадках:

встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати дитину (зокрема, встановлення місцезнаходження або перевищення доходів понад прожитковий мінімум для дитини відповідного віку);

досягнення дитиною 18 років;

повного виконання аліментних зобов’язань одним із батьків у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

влаштування дитини до закладу на повне державне утримання;

скасування або визнання усиновлення недійсним;

усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

відмови від стягнення аліментів;

добровільного виконання рішення суду щодо сплати аліментів;

скасування рішення суду про стягнення аліментів у встановленому порядку;

смерті дитини, якій була призначена допомога;

смерті платника аліментів або визнання його безвісти зниклим чи померлим;

позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину;

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

встановлення опіки чи піклування над дитиною;

фактичної сплати аліментів одним із батьків.

У разі виникнення таких обставин отримувач допомоги зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 10 днів.

Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому виникли відповідні підстави.

Повернення надміру виплачених коштів

У випадках, коли встановлюється можливість стягнення аліментів, наявність доходів, достатніх для утримання дитини, або виявлення місця проживання платника аліментів, уповноважений орган:

визначає суму надміру виплаченої тимчасової державної допомоги та строки її повернення (протягом одного місяця);

повідомляє отримувача про суму та порядок повернення коштів;

у разі добровільного неповернення звертається до суду для примусового стягнення.

У Пенсійному фонді наголошують, що дотримання цих правил є обов’язковим для всіх отримувачів допомоги.

