Коли можуть припинити виплату допомоги на дитину – ПФУ назвав ключові підстави
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило про підстави припинення виплати тимчасової державної допомоги дітям у разі несплати аліментів одним із батьків, а також про порядок повернення переплат.
Підстави для припинення виплати допомоги
Виплата тимчасової державної допомоги припиняється у випадках:
- встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду;
- виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати дитину (зокрема, встановлення місцезнаходження або перевищення доходів понад прожитковий мінімум для дитини відповідного віку);
- досягнення дитиною 18 років;
- повного виконання аліментних зобов’язань одним із батьків у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;
- влаштування дитини до закладу на повне державне утримання;
- скасування або визнання усиновлення недійсним;
- усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);
- відмови від стягнення аліментів;
- добровільного виконання рішення суду щодо сплати аліментів;
- скасування рішення суду про стягнення аліментів у встановленому порядку;
- смерті дитини, якій була призначена допомога;
- смерті платника аліментів або визнання його безвісти зниклим чи померлим;
- позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину;
- відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
- встановлення опіки чи піклування над дитиною;
- фактичної сплати аліментів одним із батьків.
У разі виникнення таких обставин отримувач допомоги зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 10 днів.
Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому виникли відповідні підстави.
Повернення надміру виплачених коштів
У випадках, коли встановлюється можливість стягнення аліментів, наявність доходів, достатніх для утримання дитини, або виявлення місця проживання платника аліментів, уповноважений орган:
- визначає суму надміру виплаченої тимчасової державної допомоги та строки її повернення (протягом одного місяця);
- повідомляє отримувача про суму та порядок повернення коштів;
- у разі добровільного неповернення звертається до суду для примусового стягнення.
У Пенсійному фонді наголошують, що дотримання цих правил є обов’язковим для всіх отримувачів допомоги.
