Когда прекращают выплату пособия на ребенка — ПФУ назвал основные основания

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило об основаниях для прекращения выплаты временного государственного пособия детям в случае неуплаты алиментов одним из родителей, а также о порядке возврата переплат.

Основания для прекращения выплаты пособия

Выплата временной государственной помощи прекращается в следующих случаях:

установление места жительства (пребывания) лица, обязанного выплачивать алименты по решению суда;

выявление обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать ребенка (в частности, установление местонахождения или превышение доходов свыше прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);

достижение ребенком 18 лет;

полного выполнения алиментных обязательств одним из родителей в случае выезда за границу на постоянное место жительства;

поступления ребенка в учреждение на полное государственное содержание;

отмены или признания усыновления недействительным;

усыновление ребенка (мужем матери или женой отца);

отказ от взыскания алиментов;

добровольное исполнение решения суда о выплате алиментов;

отмена решения суда о взыскании алиментов в установленном порядке;

смерти ребенка, которому было назначено пособие;

смерти плательщика алиментов или признания его без вести пропавшим или умершим;

лишение родительских прав лица, содержащего ребенка;

изъятие ребенка без лишения родительских прав;

установление опеки или попечительства над ребенком;

фактическая уплата алиментов одним из родителей.

В случае возникновения таких обстоятельств получатель помощи обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение 10 дней.

Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие основания.

Возврат излишне выплаченных средств

В случаях, когда устанавливается возможность взыскания алиментов, наличие доходов, достаточных для содержания ребенка, или выявление места проживания плательщика алиментов, уполномоченный орган:

определяет сумму излишне выплаченной временной государственной помощи и сроки ее возврата (в течение одного месяца);

уведомляет получателя о сумме и порядке возврата средств;

в случае добровольного невозврата обращается в суд для принудительного взыскания.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что соблюдение этих правил является обязательным для всех получателей помощи.

