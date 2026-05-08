Когда прекращают выплату пособия на ребенка — ПФУ назвал основные основания

17:30, 8 мая 2026
Среди причин — достижение совершеннолетия, изменение доходов одного из родителей или выполнение алиментных обязательств.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило об основаниях для прекращения выплаты временного государственного пособия детям в случае неуплаты алиментов одним из родителей, а также о порядке возврата переплат.

Основания для прекращения выплаты пособия

Выплата временной государственной помощи прекращается в следующих случаях:

  • установление места жительства (пребывания) лица, обязанного выплачивать алименты по решению суда;
  • выявление обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать ребенка (в частности, установление местонахождения или превышение доходов свыше прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);
  • достижение ребенком 18 лет;
  • полного выполнения алиментных обязательств одним из родителей в случае выезда за границу на постоянное место жительства;
  • поступления ребенка в учреждение на полное государственное содержание;
  • отмены или признания усыновления недействительным;
  • усыновление ребенка (мужем матери или женой отца);
  • отказ от взыскания алиментов;
  • добровольное исполнение решения суда о выплате алиментов;
  • отмена решения суда о взыскании алиментов в установленном порядке;
  • смерти ребенка, которому было назначено пособие;
  • смерти плательщика алиментов или признания его без вести пропавшим или умершим;
  • лишение родительских прав лица, содержащего ребенка;
  • изъятие ребенка без лишения родительских прав;
  • установление опеки или попечительства над ребенком;
  • фактическая уплата алиментов одним из родителей.

В случае возникновения таких обстоятельств получатель помощи обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение 10 дней.

Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие основания.

Возврат излишне выплаченных средств

В случаях, когда устанавливается возможность взыскания алиментов, наличие доходов, достаточных для содержания ребенка, или выявление места проживания плательщика алиментов, уполномоченный орган:

  • определяет сумму излишне выплаченной временной государственной помощи и сроки ее возврата (в течение одного месяца);
  • уведомляет получателя о сумме и порядке возврата средств;
  • в случае добровольного невозврата обращается в суд для принудительного взыскания.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что соблюдение этих правил является обязательным для всех получателей помощи.

