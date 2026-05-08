Когда прекращают выплату пособия на ребенка — ПФУ назвал основные основания
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило об основаниях для прекращения выплаты временного государственного пособия детям в случае неуплаты алиментов одним из родителей, а также о порядке возврата переплат.
Основания для прекращения выплаты пособия
Выплата временной государственной помощи прекращается в следующих случаях:
- установление места жительства (пребывания) лица, обязанного выплачивать алименты по решению суда;
- выявление обстоятельств, свидетельствующих о возможности одного из родителей содержать ребенка (в частности, установление местонахождения или превышение доходов свыше прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);
- достижение ребенком 18 лет;
- полного выполнения алиментных обязательств одним из родителей в случае выезда за границу на постоянное место жительства;
- поступления ребенка в учреждение на полное государственное содержание;
- отмены или признания усыновления недействительным;
- усыновление ребенка (мужем матери или женой отца);
- отказ от взыскания алиментов;
- добровольное исполнение решения суда о выплате алиментов;
- отмена решения суда о взыскании алиментов в установленном порядке;
- смерти ребенка, которому было назначено пособие;
- смерти плательщика алиментов или признания его без вести пропавшим или умершим;
- лишение родительских прав лица, содержащего ребенка;
- изъятие ребенка без лишения родительских прав;
- установление опеки или попечительства над ребенком;
- фактическая уплата алиментов одним из родителей.
В случае возникновения таких обстоятельств получатель помощи обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение 10 дней.
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие основания.
Возврат излишне выплаченных средств
В случаях, когда устанавливается возможность взыскания алиментов, наличие доходов, достаточных для содержания ребенка, или выявление места проживания плательщика алиментов, уполномоченный орган:
- определяет сумму излишне выплаченной временной государственной помощи и сроки ее возврата (в течение одного месяца);
- уведомляет получателя о сумме и порядке возврата средств;
- в случае добровольного невозврата обращается в суд для принудительного взыскания.
В Пенсионном фонде подчеркивают, что соблюдение этих правил является обязательным для всех получателей помощи.
