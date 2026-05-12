Meta програла суд у ЄС – компанія платитиме видавцям за новинний контент для навчання ШІ

18:52, 12 травня 2026
Суд визнав законним право видавців на справедливу винагороду за використання їхніх публікацій онлайн-платформами.
Компанія Meta програла судовий спір проти рішення італійського регулятора, який зобов’язав її компенсувати видавцям використання фрагментів новинних матеріалів. Відповідне рішення підтримав Суд Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 12 травня, Meta Platforms зазнала поразки у справі щодо оскарження наказу італійського регулятора, який передбачає виплату компенсацій видавцям за використання уривків їхніх новинних статей.

Рішення підтримав Суд Європейського Союзу, який став на бік італійського регулятора у сфері телекомунікацій. У постанові зазначено, що право видавців на справедливу винагороду відповідає законодавству ЄС, якщо така компенсація є оплатою за дозвіл на онлайн-використання їхніх публікацій.

Справа стосується повноважень італійського регулятора зв’язку AGCOM, який визначає розмір компенсацій, що мають сплачувати онлайн-платформи за використання матеріалів преси.

Meta оскаржувала ці вимоги, стверджуючи, що національні правила суперечать положенням законодавства ЄС про авторське право, яке вже визначає права видавців.

Після цього італійський суд звернувся до Суду ЄС за роз’ясненнями.

Справа розглядалась під номером C-797/23 (Meta Platforms Ireland — «Справедлива компенсація»).

