Meta проиграла суд в ЕС — компания будет платить издателям за новостной контент для обучения ИИ

Суд признал законным право издателей на справедливое вознаграждение за использование их публикаций онлайн-платформами.

Компания Meta проиграла судебный спор против решения итальянского регулятора, который обязал её компенсировать издателям использование фрагментов новостных материалов. Соответствующее решение поддержал Суд Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 12 мая, Meta Platforms потерпела поражение в деле об обжаловании постановления итальянского регулятора, которое предусматривает выплату компенсаций издателям за использование отрывков их новостных статей.

Решение поддержал Суд Европейского Союза, который встал на сторону итальянского регулятора в сфере телекоммуникаций. В постановлении указано, что право издателей на справедливое вознаграждение соответствует законодательству ЕС, если такая компенсация является оплатой за разрешение на онлайн-использование их публикаций.

Дело касается полномочий итальянского регулятора связи AGCOM, который определяет размер компенсаций, которые должны выплачивать онлайн-платформы за использование материалов прессы.

Meta оспаривала эти требования, утверждая, что национальные правила противоречат положениям законодательства ЕС об авторском праве, которое уже определяет права издателей.

После этого итальянский суд обратился в Суд ЕС за разъяснениями.

Дело рассматривалось под номером C-797/23 (Meta Platforms Ireland — «Справедливая компенсация»).

