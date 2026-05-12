У США покарали прокурора через фейкові посилання, створені штучним інтелектом

Верховний суд Джорджії відсторонив прокурора після того, як ChatGPT згенерував вигадані судові справи у рішенні у справі про вбивство.

У США Верховний суд штату Джорджія притягнув до дисциплінарної відповідальності прокурора, встановивши, що неправильне використання інструментів штучного інтелекту призвело до появи фальшивих та оманливих посилань на судові справи у рішенні у справі про вбивство, пише Reuters.

Вищий суд штату заборонив Деборі Леслі, помічниці окружного прокурора округу Клейтон, з’являтися перед суддями протягом шести місяців і зобов’язав її пройти додаткове юридичне навчання з етики, написання процесуальних документів та належного використання штучного інтелекту. Суд встановив, що в ухвалі суду нижчої інстанції від 2025 року про відмову обвинуваченій у справі про вбивство в новому розгляді були «численні вигадані або неправильно приписані посилання на судові справи».

«Посилання на справи, які не існують або не підтверджують твердження, для якого вони наводяться, є порушенням правил цього суду і значно нижче того рівня поведінки, якого ми очікуємо від юристів Джорджії», — написав суддя Бенджамін Ленд.

Раніше у судовому поданні Леслі вибачилася за те, що не перевірила незалежно посилання, створені штучним інтелектом.

Санкції були застосовані в межах апеляції Ханни Пейн, яку засудили до довічного ув’язнення плюс 13 років за вбивство та незаконне позбавлення волі Кеннета Геррінга.

Фальшиві посилання, створені ШІ, з’явилися у проєкті ухвали, який Леслі підготувала із закликом до судді відмовити у новому розгляді справи. Суддя використав значну частину запропонованого тексту, включно з вигаданими посиланнями, відмовляючи Пейн у її клопотанні, повідомив Верховний суд Джорджії.

Судді штату закликали суддів нижчих інстанцій переглядати проєкти рішень «з розумінням того, що програмне забезпечення штучного інтелекту, з усіма його потенційними ризиками та перевагами, могло бути використане».

Судді скасували попереднє рішення та повернули справу судді першої інстанції, зобов’язавши видати нову ухвалу без вигаданих посилань.

«У Ханни Пейн є серйозні підстави для апеляції. Шкода, що неналежні дії держави тепер затримують її можливість домогтися розгляду цих питань», — заявив її адвокат Ендрю Флейшман.

