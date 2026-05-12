В США наказали прокурора из-за фейковых ссылок, созданных искусственным интеллектом

21:42, 12 мая 2026
Верховный суд Джорджии отстранил прокурора после того, как ChatGPT сгенерировал вымышленные судебные дела в решении по делу об убийстве.
В США Верховный суд штата Джорджия привлек к дисциплинарной ответственности прокурора, установив, что неправильное использование инструментов искусственного интеллекта привело к появлению фальшивых и вводящих в заблуждение ссылок на судебные дела в решении по делу об убийстве, пишет Reuters.

Высший суд штата запретил Деборе Лесли, помощнице окружного прокурора округа Клейтон, появляться перед судьями в течение шести месяцев и обязал ее пройти дополнительное юридическое обучение по этике, написанию процессуальных документов и надлежащему использованию искусственного интеллекта. Суд установил, что в постановлении суда нижестоящей инстанции от 2025 года об отказе обвиняемой по делу об убийстве в новом рассмотрении были «многочисленные вымышленные или неправильно приписанные ссылки на судебные дела».

«Ссылки на дела, которые не существуют или не подтверждают утверждение, для которого они приводятся, являются нарушением правил этого суда и значительно ниже того уровня поведения, которого мы ожидаем от юристов Джорджии», — написал судья Бенджамин Ленд. 

Ранее в судебном представлении Лесли извинилась за то, что не проверила независимо ссылки, созданные искусственным интеллектом.

Санкции были применены в рамках апелляции Ханны Пейн, которую приговорили к пожизненному заключению плюс 13 лет за убийство и незаконное лишение свободы Кеннета Герринга.

Фальшивые ссылки, созданные ИИ, появились в проекте постановления, который Лесли подготовила с призывом к судье отказать в новом рассмотрении дела. Судья использовал значительную часть предложенного текста, включая вымышленные ссылки, отказывая Пейн в ее ходатайстве, сообщил Верховный суд Джорджии.

Судьи штата призвали судей нижестоящих инстанций пересматривать проекты решений «с пониманием того, что программное обеспечение искусственного интеллекта, со всеми его потенциальными рисками и преимуществами, могло быть использовано».

Судьи отменили предыдущее решение и вернули дело судье первой инстанции, обязав вынести новое постановление без вымышленных ссылок.

«У Ханны Пейн есть серьезные основания для апелляции. Жаль, что ненадлежащие действия государства теперь задерживают ее возможность добиться рассмотрения этих вопросов», — заявил ее адвокат Эндрю Флейшман.

