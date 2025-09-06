Рада розгляне законопроект про зміни у видачі тимчасового посвідчення громадянина України

Верховна Рада розгляне урядовий законопроект з новими правилами видачі тимчасового посвідчення громадянина України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань прав людини рекомендував ухвалити за основу урядовий законопроєкт №13631, який удосконалює порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України.

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

уточнення строку, на який видається тимчасове посвідчення відповідно до закону «Про громадянство України»;

скасування норми про видачу нового посвідчення у випадку завершення строку дії попереднього;

встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення документа замість втраченого чи викраденого — 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Раніше ми писали, що Верховний Суд пояснив, що суд може встановити особу для видачі їй паспорту лише у певних випадках – деталі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.