Рада розгляне законопроект про зміни у видачі тимчасового посвідчення громадянина України

09:06, 6 вересня 2025
Верховна Рада розгляне урядовий законопроект з новими правилами видачі тимчасового посвідчення громадянина України.
Комітет Верховної Ради з питань прав людини рекомендував ухвалити за основу урядовий законопроєкт №13631, який удосконалює порядок видачі тимчасового посвідчення громадянина України.
Законопроєкт, зокрема, передбачає:
- уточнення строку, на який видається тимчасове посвідчення відповідно до закону «Про громадянство України»;
- скасування норми про видачу нового посвідчення у випадку завершення строку дії попереднього;
- встановлення вартості адміністративної послуги за оформлення документа замість втраченого чи викраденого — 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Раніше ми писали, що Верховний Суд пояснив, що суд може встановити особу для видачі їй паспорту лише у певних випадках – деталі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.