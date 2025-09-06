Рада рассмотрит законопроект об изменениях в выдаче временного удостоверения гражданина Украины

Новые правила выдачи временного удостоверения гражданина Украины: Рада рассмотрит правительственный законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека рекомендовал принять за основу правительственный законопроект №13631, который совершенствует порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины.
Законопроект, в частности, предусматривает:
Ранее мы писали, что Верховный Суд пояснил, что суд может установить личность для выдачи ей паспорта только в определенных случаях – детали.
