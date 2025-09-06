Рада рассмотрит законопроект об изменениях в выдаче временного удостоверения гражданина Украины

Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект с новыми правилами выдачи временного удостоверения гражданина Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новые правила выдачи временного удостоверения гражданина Украины: Рада рассмотрит правительственный законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека рекомендовал принять за основу правительственный законопроект №13631, который совершенствует порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины.

Законопроект, в частности, предусматривает:

уточнение срока, на который выдается временное удостоверение в соответствии с законом «О гражданстве Украины»;

отмену нормы о выдаче нового удостоверения в случае окончания срока действия предыдущего;

установление стоимости административной услуги за оформление документа вместо утерянного или украденного — 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Ранее мы писали, что Верховный Суд пояснил, что суд может установить личность для выдачи ей паспорта только в определенных случаях – детали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.