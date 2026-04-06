Пільгу на посилки до 150 євро з-за кордону скасують не раніше 2027 року — депутат

Пільги на посилки до 150 євро скасують, але рішення ще доопрацьовуватимуть.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15112-1, який передбачає скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.

Документ є частиною пакету законодавчих змін, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Його підтримали за основу: «за» проголосували 15 членів комітету, ще 7 утрималися.

Очікується, що законопроєкт у вівторок, 7 квітня, винесуть на розгляд парламенту в першому читанні. Після цього документ доопрацьовуватимуть.

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, цей законопроєкт є технічним і передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Ключові новації щодо оподаткування посилок планують закріпити у змінах до Митного кодексу, які мають розглянути в межах іншого законопроєкту – № 12360.

Водночас, за словами депутата, запровадження нових правил не очікується раніше 2027 року і відбудеться лише після готовності відповідної системи.

В уряді розраховують, що скасування пільги дозволить залучити до бюджету до 10 млрд гривень додаткових надходжень.

