Льготу на посылки до 150 евро из-за границы отменят не ранее 2027 года — депутат

Льготы на посылки до 150 евро отменят, но решение еще будут дорабатывать.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №15112-1, который предусматривает отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

Документ является частью пакета законодательных изменений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом. Его поддержали за основу: «за» проголосовали 15 членов комитета, еще 7 воздержались.

Ожидается, что законопроект во вторник, 7 апреля, вынесут на рассмотрение парламента в первом чтении. После этого документ будут дорабатывать.

Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, этот законопроект является техническим и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Ключевые новации по налогообложению посылок планируют закрепить в изменениях в Таможенный кодекс, которые должны рассмотреть в рамках другого законопроекта — №12360.

В то же время, по словам депутата, внедрение новых правил не ожидается ранее 2027 года и произойдет только после готовности соответствующей системы.

В правительстве рассчитывают, что отмена льготы позволит привлечь в бюджет до 10 млрд гривен дополнительных поступлений.

