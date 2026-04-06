  1. Законодательство
  2. / В Украине

Льготу на посылки до 150 евро из-за границы отменят не ранее 2027 года — депутат

12:53, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Льготы на посылки до 150 евро отменят, но решение еще будут дорабатывать.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №15112-1, который предусматривает отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ является частью пакета законодательных изменений, необходимых для сотрудничества с Международным валютным фондом. Его поддержали за основу: «за» проголосовали 15 членов комитета, еще 7 воздержались.

Ожидается, что законопроект во вторник, 7 апреля, вынесут на рассмотрение парламента в первом чтении. После этого документ будут дорабатывать.

Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, этот законопроект является техническим и предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Ключевые новации по налогообложению посылок планируют закрепить в изменениях в Таможенный кодекс, которые должны рассмотреть в рамках другого законопроекта — №12360.

В то же время, по словам депутата, внедрение новых правил не ожидается ранее 2027 года и произойдет только после готовности соответствующей системы.

В правительстве рассчитывают, что отмена льготы позволит привлечь в бюджет до 10 млрд гривен дополнительных поступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект таможня МВФ льготы налоги граница Налоговый кодекс Украины

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]