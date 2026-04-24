Уряд готує нову виплату єСадок для сімей з дітьми — ініціатива уже в Раді

Ініціатива передбачає щомісячну грошову допомогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15193, який передбачає запровадження податкових пільг для нової державної виплати «єСадок».

Йдеться про зміни до статті 165 Податкового кодексу України, які мають на меті не включати щомісячну грошову допомогу «єСадок» до оподатковуваного доходу громадян.

Як зазначають ініціатори, законопроєкт спрямований на підтримку сімей із дітьми та створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю. Передбачається, що виплата «єСадок» надаватиметься у допологовий та післяпологовий періоди, а також під час догляду за дитиною після її народження.

Документом пропонується закріпити, що така допомога, яка виплачуватиметься відповідно до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», не включатиметься до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Самого проєкту законопроєкту на сайті Ради ще не опублікували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.