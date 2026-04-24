Уряд готує нову виплату єСадок для сімей з дітьми — ініціатива уже в Раді

14:06, 24 квітня 2026
Ініціатива передбачає щомісячну грошову допомогу.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15193, який передбачає запровадження податкових пільг для нової державної виплати «єСадок».

Йдеться про зміни до статті 165 Податкового кодексу України, які мають на меті не включати щомісячну грошову допомогу «єСадок» до оподатковуваного доходу громадян.

Як зазначають ініціатори, законопроєкт спрямований на підтримку сімей із дітьми та створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю. Передбачається, що виплата «єСадок» надаватиметься у допологовий та післяпологовий періоди, а також під час догляду за дитиною після її народження.

Документом пропонується закріпити, що така допомога, яка виплачуватиметься відповідно до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», не включатиметься до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Самого проєкту законопроєкту на сайті Ради ще не опублікували.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Командир відповідає за підлеглих: справа про смерть мобілізованого може стати прецедентом

Справи про перевищення повноважень працівниками ТЦК регулярно з’являються у новинах: чи змінить ситуацію судовий розгляд справи про смерть мобілізованого.

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

