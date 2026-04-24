Правительство готовит новую выплату еСадок для семей с детьми — инициатива уже в Раде

Инициатива предусматривает ежемесячную денежную помощь.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15193, который предусматривает введение налоговых льгот для новой государственной выплаты «еСадок».

Речь идет об изменениях в статью 165 Налогового кодекса Украины, которые предусматривают невключение ежемесячной денежной помощи «еСадок» в налогооблагаемый доход граждан.

Как отмечают инициаторы, законопроект направлен на поддержку семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с занятостью. Предполагается, что выплата «еСадок» будет предоставляться в дородовой и послеродовой периоды, а также во время ухода за ребенком после его рождения.

Документом предлагается закрепить, что такая помощь, которая будет выплачиваться в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», не будет включаться в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога.

Сам текст законопроекта на сайте Рады пока не опубликован.

