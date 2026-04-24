  1. Законодательство

Правительство готовит новую выплату еСадок для семей с детьми — инициатива уже в Раде

14:06, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива предусматривает ежемесячную денежную помощь.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15193, который предусматривает введение налоговых льгот для новой государственной выплаты «еСадок».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет об изменениях в статью 165 Налогового кодекса Украины, которые предусматривают невключение ежемесячной денежной помощи «еСадок» в налогооблагаемый доход граждан.

Как отмечают инициаторы, законопроект направлен на поддержку семей с детьми и создание условий для совмещения родительства с занятостью. Предполагается, что выплата «еСадок» будет предоставляться в дородовой и послеродовой периоды, а также во время ухода за ребенком после его рождения.

Документом предлагается закрепить, что такая помощь, которая будет выплачиваться в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», не будет включаться в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога.

Сам текст законопроекта на сайте Рады пока не опубликован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины деньги дети правительство Кабинет Министров Украины Украина денежная помощь

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]