  1. Законодавство
  2. / В Україні

Обвинувачений зможе вимагати продовження справи, щоб довести свою невинуватість: які зміни пропонують до КПК

11:12, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміни не стосуватимуться справ про домашнє насильство.
Обвинувачений зможе вимагати продовження справи, щоб довести свою невинуватість: які зміни пропонують до КПК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15218 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав обвинувачуваного у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт пропонує змінити порядок закриття кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. Йдеться про справи, які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви потерпілого.

Наразі Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття такого провадження.

Автори законопроєкту пропонують встановити виняток: якщо обвинувачений заперечуватиме проти закриття справи, провадження продовжуватиметься у загальному порядку.

Які саме норми хочуть змінити

Для цього пропонують внести зміни до частини четвертої статті 26 КПК України та пункту 7 частини першої статті 284 КПК України.

Зокрема, у статті 26 пропонують передбачити, що відмова потерпілого або його представника від обвинувачення буде підставою для закриття провадження лише за умови, якщо проти цього не заперечує обвинувачений.

Також змінами до статті 284 КПК пропонують прямо визначити, що закриття кримінального провадження не допускається, якщо обвинувачений заперечує проти такого рішення. У такому випадку розгляд справи має тривати в загальному порядку, передбаченому кодексом.

Водночас автори документа окремо зберігають чинне виключення щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Для таких справ механізм закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не змінюється.

Чому виникла потреба у змінах

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначають, що чинна норма створює проблему для обвинувачених, оскільки закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не є реабілітуючою підставою.

Автори документа пояснюють, що реабілітуючими підставами вважаються лише випадки, коли встановлено відсутність події кримінального правопорушення, відсутність складу злочину або недостатність доказів для доведення винуватості особи в суді.

Водночас закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не встановлює факту невинуватості особи, а лише припиняє кримінальне переслідування на підставі волевиявлення потерпілого.

У пояснювальній записці також зазначено, що в такій ситуації особа фактично позбавлена можливості довести свою невинуватість у суді, оскільки провадження підлягає обов’язковому закриттю незалежно від позиції обвинуваченого.

На думку авторів законопроєкту, це може порушувати принцип презумпції невинуватості, закріплений у статті 62 Конституції України та частині другій статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У документі також вказано, що ухвалення законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

У разі ухвалення закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект КПК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Виїзд дитини за кордон 2026: перелік документів та практика ВС

Правила виїзду дитини за кордон не зводяться до формальної згоди другого з батьків — вирішальними є обставини та належні документи.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Де у судовій системі найбільший кадровий дефіцит та високі зарплати — Мінфін оприлюднив дані

Зарплати у судах коливаються від 46 до 102 тис. грн, водночас майже чверть посад залишаються вакантними — дані дашборду Мінфіну.

Підкупити іноземного чиновника більше не вийде: Комітет готує жорсткі зміни до Кримінального кодексу

Парламент розширить перелік осіб, за підкуп яких каратимуть кримінально, включаючи членів будь-яких міжнародних асамблей та держструктур

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]