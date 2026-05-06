Обвинувачений зможе вимагати продовження справи, щоб довести свою невинуватість: які зміни пропонують до КПК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15218 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення прав обвинувачуваного у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення».

Законопроєкт пропонує змінити порядок закриття кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. Йдеться про справи, які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви потерпілого.

Наразі Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття такого провадження.

Автори законопроєкту пропонують встановити виняток: якщо обвинувачений заперечуватиме проти закриття справи, провадження продовжуватиметься у загальному порядку.

Які саме норми хочуть змінити

Для цього пропонують внести зміни до частини четвертої статті 26 КПК України та пункту 7 частини першої статті 284 КПК України.

Зокрема, у статті 26 пропонують передбачити, що відмова потерпілого або його представника від обвинувачення буде підставою для закриття провадження лише за умови, якщо проти цього не заперечує обвинувачений.

Також змінами до статті 284 КПК пропонують прямо визначити, що закриття кримінального провадження не допускається, якщо обвинувачений заперечує проти такого рішення. У такому випадку розгляд справи має тривати в загальному порядку, передбаченому кодексом.

Водночас автори документа окремо зберігають чинне виключення щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Для таких справ механізм закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не змінюється.

Чому виникла потреба у змінах

У пояснювальній записці ініціатори законопроєкту зазначають, що чинна норма створює проблему для обвинувачених, оскільки закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не є реабілітуючою підставою.

Автори документа пояснюють, що реабілітуючими підставами вважаються лише випадки, коли встановлено відсутність події кримінального правопорушення, відсутність складу злочину або недостатність доказів для доведення винуватості особи в суді.

Водночас закриття провадження через відмову потерпілого від обвинувачення не встановлює факту невинуватості особи, а лише припиняє кримінальне переслідування на підставі волевиявлення потерпілого.

У пояснювальній записці також зазначено, що в такій ситуації особа фактично позбавлена можливості довести свою невинуватість у суді, оскільки провадження підлягає обов’язковому закриттю незалежно від позиції обвинуваченого.

На думку авторів законопроєкту, це може порушувати принцип презумпції невинуватості, закріплений у статті 62 Конституції України та частині другій статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У документі також вказано, що ухвалення законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

У разі ухвалення закон набере чинності наступного дня після офіційного опублікування.

