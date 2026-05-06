Обвиняемый сможет требовать продолжения дела, чтобы доказать свою невиновность: какие изменения предлагают в УПК

11:12, 6 мая 2026
Изменения не будут касаться дел о домашнем насилии.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15218 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения прав обвиняемого в уголовном производстве в форме частного обвинения».

Законопроект предлагает изменить порядок закрытия уголовных производств в форме частного обвинения. Речь идет о делах, которые могут быть начаты только на основании заявления потерпевшего.

Сейчас Уголовный процессуальный кодекс предусматривает, что отказ потерпевшего от обвинения является безусловным основанием для закрытия такого производства.

Авторы законопроекта предлагают установить исключение: если обвиняемый будет возражать против закрытия дела, производство будет продолжаться в общем порядке.

Какие именно нормы хотят изменить

Для этого предлагают внести изменения в часть четвертую статьи 26 УПК Украины и пункт 7 части первой статьи 284 УПК Украины.

В частности, в статье 26 предлагают предусмотреть, что отказ потерпевшего или его представителя от обвинения будет основанием для закрытия производства только при условии, если против этого не возражает обвиняемый.

Также изменениями в статью 284 УПК предлагают прямо определить, что закрытие уголовного производства не допускается, если обвиняемый возражает против такого решения. В таком случае рассмотрение дела должно продолжаться в общем порядке, предусмотренном кодексом.

В то же время авторы документа отдельно сохраняют действующее исключение в отношении уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Для таких дел механизм закрытия производства из-за отказа потерпевшего от обвинения не меняется.

Почему возникла потребность в изменениях

В пояснительной записке инициаторы законопроекта отмечают, что действующая норма создает проблему для обвиняемых, поскольку закрытие производства из-за отказа потерпевшего от обвинения не является реабилитирующим основанием.

Авторы документа объясняют, что реабилитирующими основаниями считаются только случаи, когда установлено отсутствие события уголовного правонарушения, отсутствие состава преступления или недостаточность доказательств для доказательства виновности лица в суде.

В то же время закрытие производства из-за отказа потерпевшего от обвинения не устанавливает факт невиновности лица, а лишь прекращает уголовное преследование на основании волеизъявления потерпевшего.

В пояснительной записке также указано, что в такой ситуации лицо фактически лишено возможности доказать свою невиновность в суде, поскольку производство подлежит обязательному закрытию независимо от позиции обвиняемого.

По мнению авторов законопроекта, это может нарушать принцип презумпции невиновности, закрепленный в статье 62 Конституции Украины и части второй статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В документе также указано, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

