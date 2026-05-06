«Податок на OLX» — в Україні готують 10% збір з доходів, отриманих через цифрові платформи
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №15111д, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.
Документ є частиною міжнародних зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом та передбачає імплементацію механізму автоматичного обміну податковою інформацією про доходи користувачів онлайн-платформ.
Що передбачає законопроєкт
Йдеться про масштабні зміни до Податкового кодексу, які регулюють діяльність цифрових платформ, зокрема маркетплейсів та сервісів оголошень.
Серед ключових положень:
- запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи користувачів платформ (DPI);
- визначення статусу операторів цифрових платформ як податкових агентів;
- встановлення обов’язку платформ звітувати про доходи продавців;
- нові правила оподаткування фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через онлайн-сервіси.
У публічному просторі ініціативу часто називають «податком на OLX», однак регулювання охоплює всі подібні цифрові сервіси, а не одну платформу.
Кого стосуються нові правила
Законопроєкт вводить поняття «підзвітних продавців» — це користувачі, які отримують дохід через цифрові платформи від:
- продажу товарів;
- надання послуг;
- оренди нерухомості або транспорту.
Оператори платформ стають податковими агентами та мають:
- ідентифікувати продавців;
- збирати інформацію про доходи;
- подавати щорічні звіти до податкової;
- утримувати та сплачувати податки у визначених випадках.
Податкові ставки та пороги
Документ передбачає диференційоване оподаткування: пільгова ставка застосовується до доходів у межах встановленого ліміту (до 834 мінімальних зарплат на рік), а перевищення цього порогу оподатковується за стандартною ставкою ПДФО.
Для продажу товарів через платформи також встановлюється додатковий орієнтир — дохід до еквівалента 2000 євро на рік може оподатковуватися за спрощеним режимом.
Водночас положення не стосуються вживаних товарів у класичному розумінні побутових продажів. Також не передбачено відкриття спеціальних рахунків для продавців, доступу до банківської таємниці не вводиться, а обмін інформацією здійснюється виключно між податковими органами в межах міжнародних угод.
Законопроєкт передбачає поетапне впровадження:
- ключові норми для платформ — з 2027 року;
- частина технічних процедур (зокрема реєстрація операторів) — раніше, у 2026 році.
Першим звітним періодом стане 2027 рік, а перший міжнародний обмін інформацією заплановано після запуску системи.
Документ готують до розгляду у другому читанні в сесійній залі парламенту.
Що врахував Комітет
Доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:
- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;
- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);
- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;
- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;
- враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.
