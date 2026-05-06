  1. Законодавство
  2. / В Україні

«Податок на OLX» — в Україні готують 10% збір з доходів, отриманих через цифрові платформи

17:31, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт передбачає податкові зміни для онлайн-торгівлі та сервісів оголошень.
«Податок на OLX» — в Україні готують 10% збір з доходів, отриманих через цифрові платформи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №15111д, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ є частиною міжнародних зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом та передбачає імплементацію механізму автоматичного обміну податковою інформацією про доходи користувачів онлайн-платформ.

Що передбачає законопроєкт

Йдеться про масштабні зміни до Податкового кодексу, які регулюють діяльність цифрових платформ, зокрема маркетплейсів та сервісів оголошень.

Серед ключових положень:

  • запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи користувачів платформ (DPI);
  • визначення статусу операторів цифрових платформ як податкових агентів;
  • встановлення обов’язку платформ звітувати про доходи продавців;
  • нові правила оподаткування фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через онлайн-сервіси.

У публічному просторі ініціативу часто називають «податком на OLX», однак регулювання охоплює всі подібні цифрові сервіси, а не одну платформу.

Кого стосуються нові правила

Законопроєкт вводить поняття «підзвітних продавців» — це користувачі, які отримують дохід через цифрові платформи від:

  • продажу товарів;
  • надання послуг;
  • оренди нерухомості або транспорту.

Оператори платформ стають податковими агентами та мають:

  • ідентифікувати продавців;
  • збирати інформацію про доходи;
  • подавати щорічні звіти до податкової;
  • утримувати та сплачувати податки у визначених випадках.

Податкові ставки та пороги

Документ передбачає диференційоване оподаткування: пільгова ставка застосовується до доходів у межах встановленого ліміту (до 834 мінімальних зарплат на рік), а перевищення цього порогу оподатковується за стандартною ставкою ПДФО.

Для продажу товарів через платформи також встановлюється додатковий орієнтир — дохід до еквівалента 2000 євро на рік може оподатковуватися за спрощеним режимом.

Водночас  положення не стосуються вживаних товарів у класичному розумінні побутових продажів. Також не передбачено відкриття спеціальних рахунків для продавців, доступу до банківської таємниці не вводиться, а обмін інформацією здійснюється виключно між податковими органами в межах міжнародних угод.

Законопроєкт передбачає поетапне впровадження:

  • ключові норми для платформ — з 2027 року;
  • частина технічних процедур (зокрема реєстрація операторів) — раніше, у 2026 році.

Першим звітним періодом стане 2027 рік, а перший міжнародний обмін інформацією заплановано після запуску системи.

Документ готують до розгляду у другому читанні в сесійній залі парламенту.

Що врахував Комітет

Доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:

- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;

- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);

- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;

- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;

- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);

- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;

- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;

- враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Межі кваліфікації: диверсія, злочинні накази та необхідна оборона в огляді ВС

Від підпалів на залізниці до відповідальності окупантів за виконання наказу: березневий огляд практики ККС ВС демонструє підхід до злочинів проти нацбезпеки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]