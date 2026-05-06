«Податок на OLX» — в Україні готують 10% збір з доходів, отриманих через цифрові платформи

Законопроєкт передбачає податкові зміни для онлайн-торгівлі та сервісів оголошень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт №15111д, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Документ є частиною міжнародних зобов’язань України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом та передбачає імплементацію механізму автоматичного обміну податковою інформацією про доходи користувачів онлайн-платформ.

Що передбачає законопроєкт

Йдеться про масштабні зміни до Податкового кодексу, які регулюють діяльність цифрових платформ, зокрема маркетплейсів та сервісів оголошень.

Серед ключових положень:

запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи користувачів платформ (DPI);

визначення статусу операторів цифрових платформ як податкових агентів;

встановлення обов’язку платформ звітувати про доходи продавців;

нові правила оподаткування фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через онлайн-сервіси.

У публічному просторі ініціативу часто називають «податком на OLX», однак регулювання охоплює всі подібні цифрові сервіси, а не одну платформу.

Кого стосуються нові правила

Законопроєкт вводить поняття «підзвітних продавців» — це користувачі, які отримують дохід через цифрові платформи від:

продажу товарів;

надання послуг;

оренди нерухомості або транспорту.

Оператори платформ стають податковими агентами та мають:

ідентифікувати продавців;

збирати інформацію про доходи;

подавати щорічні звіти до податкової;

утримувати та сплачувати податки у визначених випадках.

Податкові ставки та пороги

Документ передбачає диференційоване оподаткування: пільгова ставка застосовується до доходів у межах встановленого ліміту (до 834 мінімальних зарплат на рік), а перевищення цього порогу оподатковується за стандартною ставкою ПДФО.

Для продажу товарів через платформи також встановлюється додатковий орієнтир — дохід до еквівалента 2000 євро на рік може оподатковуватися за спрощеним режимом.

Водночас положення не стосуються вживаних товарів у класичному розумінні побутових продажів. Також не передбачено відкриття спеціальних рахунків для продавців, доступу до банківської таємниці не вводиться, а обмін інформацією здійснюється виключно між податковими органами в межах міжнародних угод.

Законопроєкт передбачає поетапне впровадження:

ключові норми для платформ — з 2027 року;

частина технічних процедур (зокрема реєстрація операторів) — раніше, у 2026 році.

Першим звітним періодом стане 2027 рік, а перший міжнародний обмін інформацією заплановано після запуску системи.

Документ готують до розгляду у другому читанні в сесійній залі парламенту.

Що врахував Комітет

Доопрацьована Комітетом редакція враховує такі ключові положення:

- доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;

- платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);

- доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;

- відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;

- передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);

- усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;

- надано доручення ДПС провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів;

- враховано зміни до КЗпП для унеможливлення перекваліфікації відносин з платформою у трудові відносини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.