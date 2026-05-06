«Налог на OLX» — в Украине готовят 10% сбор с доходов, полученных через цифровые платформы

17:31, 6 мая 2026
Законопроект предусматривает налоговые изменения для онлайн-торговли и сервисов объявлений.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект №15111д, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Документ является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международный валютный фонд и предусматривает имплементацию механизма автоматического обмена налоговой информацией о доходах пользователей онлайн-платформ.

Что предусматривает законопроект

Речь идет о масштабных изменениях в Налоговый кодекс, которые регулируют деятельность цифровых платформ, в частности маркетплейсов и сервисов объявлений.

Среди ключевых положений:

  • внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах пользователей платформ (DPI);
  • определение статуса операторов цифровых платформ как налоговых агентов;
  • установление обязанности платформ отчитываться о доходах продавцов;
  • новые правила налогообложения физических лиц, которые продают товары или предоставляют услуги через онлайн-сервисы.

В публичном пространстве инициативу часто называют «налогом на OLX», однако регулирование охватывает все подобные цифровые сервисы, а не одну платформу.

Кого касаются новые правила

Законопроект вводит понятие «подотчетных продавцов» — это пользователи, которые получают доход через цифровые платформы от:

  • продажи товаров;
  • предоставления услуг;
  • аренды недвижимости или транспорта.

Операторы платформ становятся налоговыми агентами и обязаны:

  • идентифицировать продавцов;
  • собирать информацию о доходах;
  • подавать ежегодные отчеты в налоговые органы;
  • удерживать и уплачивать налоги в определенных случаях.

Налоговые ставки и пороги

Документ предусматривает дифференцированное налогообложение: льготная ставка применяется к доходам в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год), а превышение этого порога облагается по стандартной ставке налога на доходы физических лиц.

Для продажи товаров через платформы также установлен дополнительный ориентир — доход до эквивалента 2000 евро в год может облагаться по упрощенному режиму.

При этом положения не касаются бывших в употреблении товаров в классическом бытовом понимании. Также не предусматривается открытие специальных счетов для продавцов, доступ к банковской тайне не вводится, а обмен информацией осуществляется исключительно между налоговыми органами в рамках международных соглашений.

Законопроект предусматривает поэтапное внедрение:

  • ключевые нормы для платформ — с 2027 года;
  • часть технических процедур (в частности регистрация операторов) — ранее, в 2026 году.

Первым отчетным периодом станет 2027 год, а первый международный обмен информацией запланирован после запуска системы.

Документ готовится к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.

Доработанная редакция Комитета

Доработанная Комитетом редакция учитывает следующие ключевые положения:

  • доходы физического лица, полученные через цифровые платформы, облагаются через операторов платформ как налоговых агентов — без необходимости открытия специальных счетов или подачи деклараций пользователем;
  • платформы удерживают НДФЛ по льготной ставке 10% без отдельной уплаты военного сбора (в дальнейшем ставка будет корректироваться пропорционально снижению ставки военного сбора);
  • доходы физических лиц от продажи товаров через платформы в размере до 2000 евро в год освобождаются от налогообложения;
  • отсутствуют ограничения для ФОП при работе через платформу: если лицо регистрируется как ФОП, оператор не удерживает НДФЛ, но если регистрация осуществляется для личных целей (продажа бывших в употреблении вещей), платформа удерживает 10% налога как для обычного физического лица;
  • предусмотрена возможность блокировки сайтов платформ, нарушающих требования налогового законодательства (реестр добросовестных платформ будет доступен на сайте Государственной налоговой службы);
  • устранено неравенство между платформами-резидентами и нерезидентами;
  • дано поручение Государственной налоговой службе провести разъяснительную работу для физических лиц, работающих через цифровые платформы, относительно налогообложения таких доходов;
  • учтены изменения в Кодекс законов о труде для предотвращения переквалификации отношений с платформой в трудовые отношения.

