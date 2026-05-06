«Налог на OLX» — в Украине готовят 10% сбор с доходов, полученных через цифровые платформы
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект №15111д, который вводит новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.
Документ является частью международных обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международный валютный фонд и предусматривает имплементацию механизма автоматического обмена налоговой информацией о доходах пользователей онлайн-платформ.
Что предусматривает законопроект
Речь идет о масштабных изменениях в Налоговый кодекс, которые регулируют деятельность цифровых платформ, в частности маркетплейсов и сервисов объявлений.
Среди ключевых положений:
- внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах пользователей платформ (DPI);
- определение статуса операторов цифровых платформ как налоговых агентов;
- установление обязанности платформ отчитываться о доходах продавцов;
- новые правила налогообложения физических лиц, которые продают товары или предоставляют услуги через онлайн-сервисы.
В публичном пространстве инициативу часто называют «налогом на OLX», однако регулирование охватывает все подобные цифровые сервисы, а не одну платформу.
Кого касаются новые правила
Законопроект вводит понятие «подотчетных продавцов» — это пользователи, которые получают доход через цифровые платформы от:
- продажи товаров;
- предоставления услуг;
- аренды недвижимости или транспорта.
Операторы платформ становятся налоговыми агентами и обязаны:
- идентифицировать продавцов;
- собирать информацию о доходах;
- подавать ежегодные отчеты в налоговые органы;
- удерживать и уплачивать налоги в определенных случаях.
Налоговые ставки и пороги
Документ предусматривает дифференцированное налогообложение: льготная ставка применяется к доходам в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год), а превышение этого порога облагается по стандартной ставке налога на доходы физических лиц.
Для продажи товаров через платформы также установлен дополнительный ориентир — доход до эквивалента 2000 евро в год может облагаться по упрощенному режиму.
При этом положения не касаются бывших в употреблении товаров в классическом бытовом понимании. Также не предусматривается открытие специальных счетов для продавцов, доступ к банковской тайне не вводится, а обмен информацией осуществляется исключительно между налоговыми органами в рамках международных соглашений.
Законопроект предусматривает поэтапное внедрение:
- ключевые нормы для платформ — с 2027 года;
- часть технических процедур (в частности регистрация операторов) — ранее, в 2026 году.
Первым отчетным периодом станет 2027 год, а первый международный обмен информацией запланирован после запуска системы.
Документ готовится к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.
Доработанная редакция Комитета
Доработанная Комитетом редакция учитывает следующие ключевые положения:
- доходы физического лица, полученные через цифровые платформы, облагаются через операторов платформ как налоговых агентов — без необходимости открытия специальных счетов или подачи деклараций пользователем;
- платформы удерживают НДФЛ по льготной ставке 10% без отдельной уплаты военного сбора (в дальнейшем ставка будет корректироваться пропорционально снижению ставки военного сбора);
- доходы физических лиц от продажи товаров через платформы в размере до 2000 евро в год освобождаются от налогообложения;
- отсутствуют ограничения для ФОП при работе через платформу: если лицо регистрируется как ФОП, оператор не удерживает НДФЛ, но если регистрация осуществляется для личных целей (продажа бывших в употреблении вещей), платформа удерживает 10% налога как для обычного физического лица;
- предусмотрена возможность блокировки сайтов платформ, нарушающих требования налогового законодательства (реестр добросовестных платформ будет доступен на сайте Государственной налоговой службы);
- устранено неравенство между платформами-резидентами и нерезидентами;
- дано поручение Государственной налоговой службе провести разъяснительную работу для физических лиц, работающих через цифровые платформы, относительно налогообложения таких доходов;
- учтены изменения в Кодекс законов о труде для предотвращения переквалификации отношений с платформой в трудовые отношения.
