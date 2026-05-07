Оклади поліцейських можуть суттєво зрости: базою стане 10 прожиткових мінімумів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №6506-1 про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Документ перебуває у Верховній Раді з 2022 року. 12 березня 2025 року парламент прийняв його у першому читанні з умовою доопрацювання.

Проєктом акта пропонується внести зміни до статті 94 Закону «Про Національну поліцію» та встановити, що грошове забезпечення поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи.

Також воно має забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності та компенсувати фізичні й інтелектуальні затрати працівників поліції.

Згідно із законопроєктом, розмір грошового забезпечення поліцейських визначатиметься залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня та/або вченого звання.

Грошове забезпечення складатиметься з:

посадового окладу;

доплати за спеціальне звання;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

премії, розмір якої не може перевищувати 30% посадового окладу.

Законопроєктом передбачено, що посадовий оклад поліцейських становитиме не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року. Виняток стосується курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських.

Також документ встановлює щомісячну надбавку за вислугу років:

від 1 до 2 років служби — 5%;

від 2 до 4 років — 10%;

від 4 до 7 років — 15%;

від 7 до 10 років — 20%;

від 10 до 13 років — 25%;

від 13 до 16 років — 30%;

від 16 до 19 років — 35%;

від 19 до 22 років — 40%;

від 22 до 25 років — 45%;

понад 25 років — 50% посадового окладу.

Для поліцейських, які тимчасово проходять службу за межами України, збережуть виплату грошового забезпечення у національній валюті та виплачуватимуть винагороду в іноземній валюті.

Поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ та організацій, отримуватимуть грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу за посадою, яку вони займають в органі чи установі, куди їх відряджено, а також інших видів грошового забезпечення.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради звернуло увагу, що запропоновані законопроєктом норми щодо складових грошового забезпечення поліцейських не створюють можливості для врахування характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, а також не встановлюють особливих умов грошового забезпечення для поліцейських.

Міністерство фінансів не підтримало законопроєкт. У Мінфіні вказали, що документ суперечить Закону «Про Кабінет Міністрів України» в частині повноважень уряду щодо визначення умов грошового забезпечення поліцейських та не враховує необхідності єдиних підходів до формування умов оплати праці для всіх силових структур.

Комітет з питань бюджету дійшов висновку, що законопроєкт впливатиме на показники державного бюджету, зокрема збільшуватиме витрати бюджету та Пенсійного фонду України.

Національна академія наук України та Інститут законодавства Верховної Ради, підтримуючи необхідність перегляду системи оплати праці поліцейських, надали свої зауваження до тексту законопроєкту.

Чинна редакція Закону «Про Національну поліцію» не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до незадовільного рівня оплати праці та відтоку професійних кадрів.

Також у статті 94 закону передбачено, що грошове забезпечення поліцейських підлягає індексації відповідно до закону, однак фактична індексація не здійснюється.

