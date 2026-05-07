Оклады полицейских могут существенно вырасти: базой станут 10 прожиточных минимумов

Полицейским также хотят ввести ежемесячные надбавки за выслугу лет до 50% оклада.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №6506-1 о внесении изменений в статью 94 Закона Украины «О Национальной полиции» относительно модернизации размера денежного обеспечения полицейских.

Документ находится в Верховной Раде с 2022 года. 12 марта 2025 года парламент принял его в первом чтении с условием доработки.

Проектом акта предлагается внести изменения в статью 94 Закона «О Национальной полиции» и установить, что денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы.

Также оно должно обеспечивать подбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности и компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции.

Согласно законопроекту, размер денежного обеспечения полицейских будет определяться в зависимости от должности, специального звания, срока службы, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия научной степени и/или ученого звания.

Денежное обеспечение будет состоять из:

должностного оклада;

доплаты за специальное звание;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

доплаты за научную степень и/или ученое звание;

премии, размер которой не может превышать 30% должностного оклада.

Законопроектом предусмотрено, что должностной оклад полицейских будет составлять не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года. Исключение касается курсантов и слушателей высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских.

Также документ устанавливает ежемесячную надбавку за выслугу лет:

от 1 до 2 лет службы — 5%;

от 2 до 4 лет — 10%;

от 4 до 7 лет — 15%;

от 7 до 10 лет — 20%;

от 10 до 13 лет — 25%;

от 13 до 16 лет — 30%;

от 16 до 19 лет — 35%;

от 19 до 22 лет — 40%;

от 22 до 25 лет — 45%;

более 25 лет — 50% должностного оклада.

Для полицейских, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохранят выплату денежного обеспечения в национальной валюте и будут выплачивать вознаграждение в иностранной валюте.

Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения и организации, будут получать денежное обеспечение с учетом должностного оклада по должности, которую они занимают в органе или учреждении, куда их командировали, а также других видов денежного обеспечения.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание, что предложенные законопроектом нормы относительно составляющих денежного обеспечения полицейских не создают возможности для учета характера, интенсивности и опасности работы, а также не устанавливают особых условий денежного обеспечения для полицейских.

Министерство финансов не поддержало законопроект. В Минфине указали, что документ противоречит Закону «О Кабинете Министров Украины» в части полномочий правительства по определению условий денежного обеспечения полицейских и не учитывает необходимость единых подходов к формированию условий оплаты труда для всех силовых структур.

Комитет по вопросам бюджета пришел к выводу, что законопроект будет влиять на показатели государственного бюджета, в частности увеличивать расходы бюджета и Пенсионного фонда Украины.

Национальная академия наук Украины и Институт законодательства Верховной Рады, поддерживая необходимость пересмотра системы оплаты труда полицейских, предоставили свои замечания к тексту законопроекта.

Действующая редакция Закона «О Национальной полиции» не содержит минимальных гарантий денежного обеспечения полицейских, что приводит к неудовлетворительному уровню оплаты труда и оттоку профессиональных кадров.

Также в статье 94 закона предусмотрено, что денежное обеспечение полицейских подлежит индексации в соответствии с законом, однако фактическая индексация не осуществляется.

