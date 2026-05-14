У Раді зареєстрували законопроєкт про бонуси, іпотеку та податкові пільги для військових

Верховна Рада хоче законодавчо врегулювати запровадження довгострокової мотиваційної моделі військової служби.

Депутати хочуть на законодавчому рівні питання довгострокової мотиваційної моделі військової служби, як комплексної системи, спрямованої на підтримання високої боєздатності, психологічної стійкості та бажання продовжувати військову службу протягом тривалого часу.

Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15244 «Про довгострокову мотиваційну модель військової служби», який передбачає запровадження нових гарантій та стимулів для військовослужбовців.

Документ передбачає створення довгострокової мотиваційної моделі військової служби із низкою фінансових та соціальних гарантій.

Законопроєктом пропонується:

запровадити накопичувальні рахунки для військовослужбовців, на які зараховуватимуть грошове забезпечення, надбавки, доплати та винагороди;

гарантувати щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, які матимуть наростаючий характер;

звільнити грошове забезпечення та інші виплати військових від оподаткування податками і зборами;

запровадити пільгове іпотечне кредитування з компенсацією відсотків та частини основної суми заборгованості за таким кредитом;

гарантувати безкоштовне здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти за обраних фахом;

забезпечити військовослужбовцям безкоштовну медичну допомогу будь-якого виду.

Також у Верховну Раду внесли законопроєкт, за яким гарантований мінімум грошового забезпечення військових хочуть встановити на рівні 150% середньої зарплати.

