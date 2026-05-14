В Раде зарегистрировали законопроект о бонусах, ипотеке и налоговых льготах для военных

Верховная Рада хочет законодательно урегулировать внедрение долгосрочной мотивационной модели военной службы.

Депутаты хотят на законодательном уровне урегулировать вопрос долгосрочной мотивационной модели военной службы как комплексной системы, направленной на поддержание высокой боеспособности, психологической устойчивости и желания продолжать военную службу в течение длительного времени.

Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15244 «О долгосрочной мотивационной модели военной службы», который предусматривает внедрение новых гарантий и стимулов для военнослужащих.

Документ предусматривает создание долгосрочной мотивационной модели военной службы с рядом финансовых и социальных гарантий.

Законопроектом предлагается:

внедрить накопительные счета для военнослужащих, на которые будут зачисляться денежное обеспечение, надбавки, доплаты и вознаграждения;

гарантировать ежемесячные и ежегодные бонусы за продолжение военной службы, которые будут иметь нарастающий характер;

освободить денежное обеспечение и другие выплаты военных от налогообложения налогами и сборами;

внедрить льготное ипотечное кредитование с компенсацией процентов и части основной суммы задолженности по такому кредиту;

гарантировать бесплатное получение профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по выбранной специальности;

обеспечить военнослужащим бесплатную медицинскую помощь любого вида.

Также в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому гарантированный минимум денежного обеспечения военных хотят установить на уровне 150% средней зарплаты.

