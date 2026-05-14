  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Раде зарегистрировали законопроект о бонусах, ипотеке и налоговых льготах для военных

09:49, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада хочет законодательно урегулировать внедрение долгосрочной мотивационной модели военной службы.
В Раде зарегистрировали законопроект о бонусах, ипотеке и налоговых льготах для военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты хотят на законодательном уровне урегулировать вопрос долгосрочной мотивационной модели военной службы как комплексной системы, направленной на поддержание высокой боеспособности, психологической устойчивости и желания продолжать военную службу в течение длительного времени.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15244 «О долгосрочной мотивационной модели военной службы», который предусматривает внедрение новых гарантий и стимулов для военнослужащих.

Документ предусматривает создание долгосрочной мотивационной модели военной службы с рядом финансовых и социальных гарантий.

Законопроектом предлагается:

  • внедрить накопительные счета для военнослужащих, на которые будут зачисляться денежное обеспечение, надбавки, доплаты и вознаграждения;
  • гарантировать ежемесячные и ежегодные бонусы за продолжение военной службы, которые будут иметь нарастающий характер;
  • освободить денежное обеспечение и другие выплаты военных от налогообложения налогами и сборами;
  • внедрить льготное ипотечное кредитование с компенсацией процентов и части основной суммы задолженности по такому кредиту;
  • гарантировать бесплатное получение профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по выбранной специальности;
  • обеспечить военнослужащим бесплатную медицинскую помощь любого вида.

Также в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому гарантированный минимум денежного обеспечения военных хотят установить на уровне 150% средней зарплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект военнослужащие военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Как игнорирование возражений плательщика нивелирует решение налоговой: позиция Верховного Суда

Верховный Суд ответил, может ли налоговая выносить решение, не дожидаясь рассмотрения возражений налогоплательщика.

Новая реформа ТЦК сделает мобилизацию невозможной без видеофиксации

Новый законопроект предлагает радикальное превращение ТЦК в сервисные центры, где каждое действие работника фиксируется на камеру, а повестка приходит только в телефон.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Потеря паспорта на ВОТ: почему восстановление документа может закончиться судом

Процедура восстановления паспорта, утраченного на ВОТ, сегодня может включать не только обращение в ГМС, но и прохождение идентификации, дополнительных проверок и даже суда.

Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]