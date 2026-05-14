В Раде зарегистрировали законопроект о бонусах, ипотеке и налоговых льготах для военных
Депутаты хотят на законодательном уровне урегулировать вопрос долгосрочной мотивационной модели военной службы как комплексной системы, направленной на поддержание высокой боеспособности, психологической устойчивости и желания продолжать военную службу в течение длительного времени.
Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15244 «О долгосрочной мотивационной модели военной службы», который предусматривает внедрение новых гарантий и стимулов для военнослужащих.
Документ предусматривает создание долгосрочной мотивационной модели военной службы с рядом финансовых и социальных гарантий.
Законопроектом предлагается:
- внедрить накопительные счета для военнослужащих, на которые будут зачисляться денежное обеспечение, надбавки, доплаты и вознаграждения;
- гарантировать ежемесячные и ежегодные бонусы за продолжение военной службы, которые будут иметь нарастающий характер;
- освободить денежное обеспечение и другие выплаты военных от налогообложения налогами и сборами;
- внедрить льготное ипотечное кредитование с компенсацией процентов и части основной суммы задолженности по такому кредиту;
- гарантировать бесплатное получение профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по выбранной специальности;
- обеспечить военнослужащим бесплатную медицинскую помощь любого вида.
Также в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому гарантированный минимум денежного обеспечения военных хотят установить на уровне 150% средней зарплаты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.