Банкам хочуть заборонити автоматично моніторити всі фінансові операції політично значущих осіб

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо удосконалення застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу».

Законопроєкт пропонує уточнити правила фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Зокрема, пропонується заборонити автоматичний або безумовний аналіз кожної фінансової операції таких клієнтів незалежно від суми, якщо відсутні індикатори ризику, визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу.

Що пропонують змінити

У пояснювальній записці вказується, що чинне законодавство встановлює порогові фінансові операції на рівні 400 тисяч грн, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Водночас стаття 11 профільного закону зобов’язує банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу здійснювати поглиблений моніторинг ділових відносин із ПЕП.

На практиці фінансові установи часто застосовують суцільний контроль усіх фінансових операцій політично значущих осіб незалежно від суми операції та навіть за відсутності ознак ризику. За словами автора, це призводить до перевірок дрібних побутових платежів, створює надмірний адміністративний тиск на клієнтів та формалізує процедури фінансового моніторингу без реального підвищення ефективності боротьби з відмиванням доходів.

У документі зазначається, що така практика не повною мірою відповідає принципу ризик-орієнтованого підходу, закріпленому у рекомендаціях FATF.

Які норми хочуть додати до закону

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 11 закону про фінансовий моніторинг. Зокрема, після положення про обов’язок здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин із ПЕП пропонується додати норму, відповідно до якої такий моніторинг «не може передбачати безумовний або автоматичний аналіз кожної фінансової операції незалежно від її суми, якщо відсутні індикатори ризику».

Також пропонується змінити статтю 20 закону щодо порогових фінансових операцій. Наразі до таких операцій належать, зокрема, фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Законопроєкт передбачає уточнення, що фінансовий моніторинг таких операцій має здійснюватися з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, не мати автоматичного характеру та ґрунтуватися на наявності індикаторів ризику.

Які положення залишаються чинними

У порівняльній таблиці до законопроєкту зазначено, що інші положення статті 11 залишаються без змін. Зокрема, суб’єкти первинного фінансового моніторингу й надалі повинні:

мати систему управління ризиками для виявлення ПЕП;

отримувати дозвіл керівника для встановлення або продовження ділових відносин у визначених законом випадках;

вживати заходів для встановлення джерела статків і коштів;

здійснювати поглиблений моніторинг ділових відносин.

Також зберігаються норми про відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, обов’язок надавати письмове обґрунтування відмови у проведенні фінансової операції чи встановленні ділових відносин, а також вимоги щодо моніторингу осіб, які припинили виконання визначних публічних функцій.

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Автор документа вважає, що ухвалення закону сприятиме підвищенню ефективності фінансового моніторингу завдяки концентрації на ризикових операціях, зменшенню адміністративного навантаження на клієнтів фінансових установ, скороченню кількості безпідставних перевірок та забезпеченню балансу між вимогами фінансового моніторингу і правами громадян.

