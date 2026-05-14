Банкам хотят запретить автоматически мониторить все финансовые операции политически значимых лиц.

В Раде указывают, что финмониторинг операций политически значимых лиц должен основываться на индикаторах риска, а не осуществляться автоматически в отношении каждого платежа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно усовершенствования применения риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга».

Законопроект предлагает уточнить правила финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц (ПЭП), членов их семей и связанных лиц. В частности, предлагается запретить автоматический или безусловный анализ каждой финансовой операции таких клиентов независимо от суммы, если отсутствуют индикаторы риска, определенные субъектом первичного финансового мониторинга.

Что предлагают изменить

В пояснительной записке указывается, что действующее законодательство устанавливает пороговые финансовые операции на уровне 400 тысяч грн, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. В то же время статья 11 профильного закона обязывает банки и другие субъекты первичного финансового мониторинга осуществлять углубленный мониторинг деловых отношений с ПЭП.

На практике финансовые учреждения часто применяют сплошной контроль всех финансовых операций политически значимых лиц независимо от суммы операции и даже при отсутствии признаков риска. По словам автора, это приводит к проверкам мелких бытовых платежей, создает чрезмерное административное давление на клиентов и формализует процедуры финансового мониторинга без реального повышения эффективности борьбы с отмыванием доходов.

В документе отмечается, что такая практика не в полной мере соответствует принципу риск-ориентированного подхода, закрепленному в рекомендациях FATF.

Какие нормы хотят добавить в закон

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 закона о финансовом мониторинге. В частности, после положения об обязанности осуществлять на постоянной основе углубленный мониторинг деловых отношений с ПЭП предлагается добавить норму, согласно которой такой мониторинг «не может предусматривать безусловный или автоматический анализ каждой финансовой операции независимо от ее суммы, если отсутствуют индикаторы риска».

Также предлагается изменить статью 20 закона относительно пороговых финансовых операций. В настоящее время к таким операциям относятся, в частности, финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и связанных лиц. Законопроект предусматривает уточнение, что финансовый мониторинг таких операций должен осуществляться с учетом риск-ориентированного подхода, не иметь автоматического характера и основываться на наличии индикаторов риска.

Какие положения остаются действующими

В сравнительной таблице к законопроекту указано, что другие положения статьи 11 остаются без изменений. В частности, субъекты первичного финансового мониторинга и в дальнейшем должны:

иметь систему управления рисками для выявления ПЭП;

получать разрешение руководителя для установления или продолжения деловых отношений в определенных законом случаях;

принимать меры для установления источника состояния и средств;

осуществлять углубленный мониторинг деловых отношений.

Также сохраняются нормы об ответственности субъектов финансового мониторинга за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, обязанность предоставлять письменное обоснование отказа в проведении финансовой операции или установлении деловых отношений, а также требования относительно мониторинга лиц, которые прекратили выполнение значимых публичных функций.

В пояснительной записке подчеркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Автор документа считает, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности финансового мониторинга благодаря концентрации на рискованных операциях, уменьшению административной нагрузки на клиентов финансовых учреждений, сокращению количества безосновательных проверок и обеспечению баланса между требованиями финансового мониторинга и правами граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.