Свято Івана Купала: що ще відзначаємо 7 липня

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

У п’ятницю, 7 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Так, 7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

У Румунії - Міжнародний джазовий конкурс у Бухаресті, в Японії - фестиваль Танабата.

У Теребовлі - День міста.

День працівника природно-заповідної справи

День працівника природно-заповідної справи - професійне свято, день відзначення праці працівників природно-заповідної справи в Україні, яке святкується щорічно 7 липня.

Запроваджено Указом Президента України № 629/2009 "Про День працівника природно-заповідної справи" від 18 серпня 2009 року.

Президентський Указ відзначає вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження і відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Івана Купала

Іван Купала (Іванів день, Купальська ніч) - одне з головних свят календаря слов'янських народів, що збігається з Різдвом Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Купальські обряди, що здійснюються напередодні свята ("ніч напередодні Івана Купали"), становлять складний обрядовий комплекс, що містить: збирання трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання багаття, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні бешкетування.

День Іван Купала – здавна відомий у слов'ян як свято Сонця, зрілості літа та зеленого покосу. Люди оперізувалися перев'язами з квітів, на голову надягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ній палаючим колесом - символом Сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь Бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда.

Після переходу на новий стиль свято Івана Купала припадає на 7 липня, точніше, в ніч на 7 липня. Деякі європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана (подоба Івана Купали) за старим стилем, у дні літнього сонцестояння.

Календар важливих подій за 7 липня:

1923 - У Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 - У Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1977 - США провели перше випробування "гуманної" зброї - нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими;

1978 - Проголошено незалежність Соломонових островів;

1987 - У Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху на станції за рік до того;

1989 - У Сімферополі почала видаватися газета кримськотатарською мовою;

2005 - Серія вибухів бомб у лондонському метро та міських автобусах;

2007 - Оголошення нових чудес світу в Лісабоні, Португалія. Святкування дня трьох сімок;

2013 - Дата створення південнокорейського гурту BTS;

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