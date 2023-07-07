Праздник Ивана Купала: что еще отмечаем 7 июля

7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела.

В пятницу, 7 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Так, 7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела.

В Румынии – Международный джазовый конкурс в Бухаресте, в Японии – фестиваль Танабата.

В Теребовле – День города.

День работника природно-заповедного дела

День работника природно-заповедного дела - профессиональный праздник, день празднования труда работников природно-заповедного дела в Украине, который празднуется ежегодно 7 июля.

Введен Указом Президента Украины № 629/2009 "О Дне работника природно-заповедного дела" от 18 августа 2009 года.

Президентский Указ отмечает весомый вклад работников природно-заповедного дела в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

Ивана Купала

Иван Купала (Иоаннов день, Купальская ночь) – один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Купальские обряды, совершаемые накануне праздника ("ночь накануне Ивана Купалы"), составляют сложный обрядовый комплекс, содержащий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью зданий, разжигание костра, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зеленые, обливание водой, гадание, отслеживание ведьмы, ночные дебоширы.

День Иван Купала – давно известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Пожилые люди с помощью трения сухих палочек добывали "живой огонь", разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на ней горящим колесом - символом Солнца. Купальские праздники происходили при язычестве в честь Бога Солнца, женой которого была светоносная Заряда.

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, вернее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают день Ивана или День святого Иоанна (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Календарь важных событий за 7 июля:

1923 - В Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1940 - Во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1977 - США провели первое испытание "гуманного" оружия - нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;

1978 - Провозглашена независимость Соломоновых островов;

1987 - В Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве на станции за год до того;

1989 - В Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке;

2005 - Серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;

2007 — Оглашение новых чудес света в Лиссабоне, Португалия. Празднование дня трёх семёрок;

2013 — Дата создания южнокорейской группы BTS;

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.