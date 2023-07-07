Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

Денис Маслов о полиграфе для судей: «Все полностью отвечает стандартам независимости судей»

По словам автора, в законопроекте 9454 о полиграфе для судей нет влияния ни исполнительной, ни законодательной ветвей власти.

Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

  1. Общество

Праздник Ивана Купала: что еще отмечаем 7 июля

10:15, 7 июля 2023
7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела.
Праздник Ивана Купала: что еще отмечаем 7 июля
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 7 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Так, 7 июля в Украине отмечают День работника природно-заповедного дела.

В Румынии – Международный джазовый конкурс в Бухаресте, в Японии – фестиваль Танабата.

В Теребовле – День города.

День работника природно-заповедного дела

День работника природно-заповедного дела - профессиональный праздник, день празднования труда работников природно-заповедного дела в Украине, который празднуется ежегодно 7 июля.

Введен Указом Президента Украины № 629/2009 "О Дне работника природно-заповедного дела" от 18 августа 2009 года.

Президентский Указ отмечает весомый вклад работников природно-заповедного дела в сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, развитие территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

Ивана Купала

Иван Купала (Иоаннов день, Купальская ночь) – один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Купальские обряды, совершаемые накануне праздника ("ночь накануне Ивана Купалы"), составляют сложный обрядовый комплекс, содержащий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью зданий, разжигание костра, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зеленые, обливание водой, гадание, отслеживание ведьмы, ночные дебоширы.

День Иван Купала – давно известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Пожилые люди с помощью трения сухих палочек добывали "живой огонь", разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на ней горящим колесом - символом Солнца. Купальские праздники происходили при язычестве в честь Бога Солнца, женой которого была светоносная Заряда.

После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, вернее, в ночь на 7 июля. Некоторые европейские страны отмечают день Ивана или День святого Иоанна (подобие Ивана Купалы) по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Календарь важных событий за 7 июля:

1923 - В Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1940 - Во Львове открыт Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1977 - США провели первое испытание "гуманного" оружия - нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;

1978 - Провозглашена независимость Соломоновых островов;

1987 - В Чернобыле начался судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве на станции за год до того;

1989 - В Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке;

2005 - Серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;

2007 — Оглашение новых чудес света в Лиссабоне, Португалия. Празднование дня трёх семёрок;

2013 — Дата создания южнокорейской группы BTS;

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»