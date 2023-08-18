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  1. Суспільство

Міс Всесвіт-2023: хто представить Україну на конкурсі краси в Сальвадорі

16:41, 18 серпня 2023
Титул здобула 26-річна киянка Ангеліна Усанова.
Міс Всесвіт-2023: хто представить Україну на конкурсі краси в Сальвадорі

Організаційний комітет «Міс Україна Всесвіт» обрав дівчину, яка представить країну на міжнародному конкурсі краси. Титул здобула киянка Ангеліна Усанова, яка перемогла у голосуванні журі конкурсу.

Як і у 2022 році, «Міс Україну Всесвіт» обирали без традиційного святкового заходу з дефіле та конкурсом талантів. Учасниці пройшли онлайн-співбесіду через Zoom. Після цього журі в режимі онлайн обрало трьох фіналісток, одна з яких здобула корону.

Нагородження й офіційна передача корони новообраній «Міс Україна Всесвіт» відбудеться наприкінці серпня в Києві. Зараз Ангеліна перебуває у США, де вже почала підготовку до конкурсу «Міс Всесвіт»

18 листопада 2023 року вона представить Україну на конкурсі «Міс Всесвіт» у Сальвадорі.

Ангеліна Усанова – співачка, авторка пісень, музикант. Пише й виконує пісні на теми миру, екології та любові. Звуковий цілитель. Після закінчення навчання в ашрамах в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Ангеліна проводила благодійні концерти задля збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для покупки машин на фронт для проєкту «Швидка евакуація».

Раніше назвали ім'я переможниці конкурсу «Міс Всесвіт 2022».

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