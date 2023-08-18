Мисс Вселенная-2023: кто представит Украину на конкурсе красоты в Сальвадоре

Титул получила 26-летняя киевлянка Ангелина Усанова.

Организационный комитет «Мисс Украина Вселенная» выбрал девушку, которая представит страну на международном конкурсе красоты. Титул получила киевлянка Ангелина Усанова, победившая в голосовании жюри конкурса.

Как и в 2022 году, «Мисс Украину Вселенная» выбирали без традиционного праздничного мероприятия с дефиле и конкурсом талантов. Участницы прошли онлайн-беседу через Zoom. После этого жюри в режиме онлайн выбрало трех финалисток, одна из которых получила корону.

Награждение и официальная передача короны новоизбранной «Мисс Украина Вселенная» состоится в конце августа в Киеве. Сейчас Ангелина находится в США, где уже начала подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная»

18 ноября 2023 года она представит Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» в Сальвадоре.

Ангелина Усанова – певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни по темам мира, экологии и любви. Звуковой целитель. После окончания учебы в ашрамах в Австрии и Индии получила титул мастера йоги.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Ангелина проводила благотворительные концерты для сбора средств на гуманитарную помощь, организовывала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин. фронт для проекта «Быстрая эвакуация».

Ранее назвали имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2022».

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