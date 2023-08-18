«еОздоровление»: дети из малообеспеченных семей и дети с инвалидностью получат деньги на отдых

Правительство расширило Проект еОздоровление добавив категории детей, которые могут отдохнуть в рамках помощи.

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Дети со всей Украины, которые нуждаются в социальной поддержке, могут отдохнуть и оздоровиться. Проект еОздоровление – расширили, – сообщает Министерство социальной политики Украины.

В начале лета начал действие пилотный проект – еОздоровление. В рамках проекта был введен механизм «деньги ходят за ребенком» – для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.

Ранее фокус помощи был направлен на детей, которые, в результате войны, были во временной оккупации, находятся в зоне активных боевых действий или на границе с российской федерацией. Теперь, впервые родители ребенка, который воспитывается в малообеспеченной семье и относится к таким категориям как ребенок с инвалидностью (способен к самообслуживанию) или ребенок из многодетной семьи смогли получать средства от государства на оздоровление ребенка.

Финансовая помощь зачисляется на банковский счет одного из родителей и тратить их можно исключительно на приобретение путевки в детский лагерь

На отдых или оздоровление каждого ребенка будет предоставлено 14,165 тысяч гривен.

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