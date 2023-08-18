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  1. В Україні

«єОздоровлення»: діти з малозабезпечених сімей та діти з інвалідністю отримають гроші на відпочинок

21:30, 18 серпня 2023
Уряд розширив Проєкт єОздоровлення додавши категорії дітей, що можуть відпочити в межах допомоги.
«єОздоровлення»: діти з малозабезпечених сімей та діти з інвалідністю отримають гроші на відпочинок
Джерело фото: news.pn

Діти з усієї України, які потребують соціальної підтримки, можуть відпочити та оздоровитися. Проєкт єОздоровлення – розширили, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

На початку літа розпочав дію пілотний проєкт – єОздоровлення. У рамках проекту був запроваджений механізм «гроші ходять за дитиною» –  для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

Раніше фокус допомоги був спрямований на дітей, які, внаслідок війни, були в тимчасовій окупації, знаходяться в зоні активних бойових дій чи на кордоні з російською федерацією. Тепер, вперше батьки дитини, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї змогли отримувати кошти від держави на оздоровлення дитини.

Фінансова допомога зараховується на банківський рахунок одного з батьків і витрачати їх можна виключно на придбання путівки до дитячого табору

На відпочинок чи оздоровлення кожної дитини буде надано 14,165 тисяч гривень.

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