Суд обрав запобіжний захід завідувачці аспірантури Льотної академії НАУ, яку підозрюють у хабарництві

За версією слідства, підозрювана вимагала неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів за вирішення питання щодо вступу на навчання двох громадянин до аспірантури Льотної академії НАУ.

Ленінський районний суд м. Кіровограда обрав запобіжний захід завідувачу аспірантури Льотної академії НАУ. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

17 серпня слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно громадянки П., якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За версією слідства, підозрювана П., перебуваючи на посаді завідувача аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету та будучи членом відбіркової комісії, вимагала неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів за вирішення питання щодо вступу на навчання двох громадянин до аспірантури Льотної академії НАУ.

Дослідивши всі матеріали, додані органом поліції, суд застосував щодо підозрюваної П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Розмір застави становить 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Раніше ми писали, що завідувачку аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) викрили на вимаганні й отриманні хабарів.

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