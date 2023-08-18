Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Галина Третьякова пропонує, зобов’язати роботодавців платити пеню працівнику у разі затримки зарплати більш, ніж на 15 днів

Рада готується схвалити законопроект Галини Третьякової, який передбачає пеню для роботодавців за затримку виплати зарплати і надає право працівнику тимчасово припинити роботу у разі затримки.

У судовій владі назріває новий скандал: заступник викритого голови ДСА Максим Пампура займається суддівськими кадрами

Фігурант справи про вирішення питань в судах за «пятерочку» Максим Пампура рахує, скільки та куди відрядити суддів.

У Раді розповіли, що зекономили на компенсації нардепам вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера 17 млн грн

На оплаті праці народних обранців та їх помічників-консультантів зекономили 10,65 млн грн.

Роксолана Підласа зареєструвала проект змін до Держбюджету щодо збільшення видатків Міноборони та Нацгвардії

576 млн грн потрібні для закупівлі спеціальної техніки для розмінування.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Суд обрав запобіжний захід завідувачці аспірантури Льотної академії НАУ, яку підозрюють у хабарництві

11:06, 18 серпня 2023
За версією слідства, підозрювана вимагала неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів за вирішення питання щодо вступу на навчання двох громадянин до аспірантури Льотної академії НАУ.
Суд обрав запобіжний захід завідувачці аспірантури Льотної академії НАУ, яку підозрюють у хабарництві

Ленінський районний суд м. Кіровограда обрав запобіжний захід завідувачу аспірантури Льотної академії НАУ. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

17 серпня слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно громадянки П., якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За версією слідства, підозрювана П., перебуваючи на посаді завідувача аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету та будучи членом відбіркової комісії, вимагала неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів за вирішення питання щодо вступу на навчання двох громадянин до аспірантури Льотної академії НАУ.

Дослідивши всі матеріали, додані органом поліції, суд застосував щодо підозрюваної П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Розмір застави становить 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Раніше ми писали, що завідувачку аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) викрили на вимаганні й отриманні хабарів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду