Суд избрал меру пресечения заведующей аспирантурой Летной академии НАУ, подозреваемой во взяточничестве

По версии следствия, подозреваемая требовала неправомерную выгоду в размере 600 долларов за решение вопроса о поступлении на обучение двух граждан в аспирантуру Летной академии НАУ.

Ленинский районный суд г. Кировограда избрал меру пресечения заведующему аспирантурой Летной академии НАУ. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

17 августа следственный судья Ленинского районного суда г. Кировограда рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданки П., которой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного Кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправ. должностным лицом).

По версии следствия, подозреваемая П., находясь в должности заведующего аспирантурой Летной академии Национального авиационного университета и являясь членом отборочной комиссии, требовала неправомерную выгоду в размере 600 долларов за решение вопроса о поступлении на обучение двух гражданин в аспирантуру Летной академии.

Исследовав все материалы, добавленные органом полиции, суд применил в отношении подозреваемой П. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Размер залога составляет 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что заведующую аспирантурой Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) разоблачили на вымогательстве и получении взяток.

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