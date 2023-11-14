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Пільги та субсидії на тверде пічне побутове паливо: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку розміру виплат

19:46, 14 листопада 2023
Якщо вашій родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, – вам перерахують її розмір автоматично.
Пільги та субсидії на тверде пічне побутове паливо: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку розміру виплат
Фото: unsplash.com
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У Міністерство соціальної політики роз’яснили, чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку розміру пільг та субсидій на тверде пічне побутове паливо.

Так, для перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо в поточному році не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду України.

«Якщо вашій родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, – вам перерахують її розмір автоматично. Але необхідно буде надати згоду Пенсійному фонду на передання ваших даних міжнародному донору для оплати підвищеного розміру підтримки, відповідно до даного Рішення», — йдеться у повідомленні.

Згоду можна надати у відповідь на смс-повідомлення, яке надійде родинам, що вже отримують пільги або субсидії на тверде пічне паливо, або ж через електронний кабінет Пенсійного фонду України, або ж звернувшись до відділення ПФУ.

Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави – необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.

Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами, онлайн чи офлайн.

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