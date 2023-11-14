Льготы и субсидии на твердое печное бытовое топливо: нужно ли обращаться в ПФУ для пересчета размера выплат

Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, вам перечислят ее размер автоматически.

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В Министерство социальной политики разъяснили, нужно ли обращаться в Пенсионный фонд для пересчета размера льгот и субсидий на твердое печное бытовое топливо.

Так, для перерасчета размера выплат льгот и субсидии на твердое печное бытовое топливо в текущем году не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд Украины.

«Если вашей семье уже назначена жилищно-коммунальная льгота или субсидия на приобретение твердого печного топлива, – вам перечислят ее размер автоматически. Но необходимо будет дать согласие Пенсионному фонду на передачу ваших данных международному донору для оплаты повышенного размера поддержки в соответствии с данным Решением», — говорится в сообщении.

Согласие можно предоставить в ответ на смс-сообщение, которое поступит семьям, уже получающим льготы или субсидии на твердое печное топливо, либо через электронный кабинет Пенсионного фонда Украины, либо обратившись в отделение ПФУ.

Если льгота или субсидия еще не назначена, но вы нуждаетесь в поддержке государства – необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами, онлайн или офлайн.

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