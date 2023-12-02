Коли потрібно економити електроенергію: поради українцям

Українцям порадили ощадливо користуватись потужними електроприладами у пікові години.

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У енергетичній компанії YASNO дали порадам українцям, коли потрібно економити електроенергію.

Громадянам нагадали, що через негоду та зниження температури може виникати дефіцит електроенергії.

«Щоб його мінімізувати, потрібно ощадливо користуватись потужними електроприладами у пікові години: з 08:00 до 11:00, а також з 17:00 до 23:00.

- Не варто одночасно вмикати електрочайник, електроплиту, праску та фен.

- Якщо в приміщенні комфортна температура, обігрівач може почекати свого часу.

- Бойлер варто увімкнути після 23:00 — так ви матимете гарячу воду на ранок, а також заощадите електроенергію.

- Вимикайте світло, якщо в ньому нема потреби.

- Якщо ви не заважатимете сусідам, перенесіть прання на ніч.

- І не залишайте прилади в режимі "сну", адже вони все одно споживають електроенергію. Їх краще просто вимкнути», - сказано у повідомленні.

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