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  1. Общество

Когда нужно экономить электроэнергию: советы украинцам

09:27, 2 декабря 2023
Украинцам посоветовали экономно пользоваться мощными электроприборами в пиковые часы.
Когда нужно экономить электроэнергию: советы украинцам
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В энергетической компании YASNO дали советам украинцам, когда нужно экономить электроэнергию.

Гражданам напомнили, что из-за непогоды и снижения температуры может возникать дефицит электроэнергии.

«Чтобы его минимизировать, нужно экономно пользоваться мощными электроприборами в пиковые часы: с 08:00 до 11:00, а также с 17:00 до 23:00.

- Не стоит одновременно включать электрочайник, электроплиту, утюг и фен.

- Если в помещении удобна температура, обогреватель может подождать в свое время.

- Бойлер следует включить после 23:00 – так вы будете иметь горячую воду на утро, а также сэкономите электроэнергию.

- Выключайте свет, если в нем нет нужды.

- Если вы не будете мешать соседям, перенесите стирку на ночь.

- И не оставляйте приборы в режиме «сна», ведь они все равно потребляют электроэнергию. Их лучше просто выключить», - говорится в сообщении.

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