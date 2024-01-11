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  1. Суспільство

Субсидія та пільга: які між ними відмінності

08:49, 11 січня 2024
Українцям роз’яснили, у чому полягає відмінність між житловою субсидією та пільгою.
Субсидія та пільга: які між ними відмінності
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, у чому відмінність між житловою субсидією та пільгою. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Це допомога, яка залежить від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід, при цьому не маєш боргів за спожиті ЖКП — можеш отримувати житлову субсидію.

Умови призначення житлової субсидії та процедура отримання такої допомоги визначені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

ПІЛЬГА — надається визначеним категоріям громадян:  ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисникам та захисницям України, особам, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім’ї тощо.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг, залежно від категорії отримувачів, може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Перелік осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389.

Пільгові категорії громадян згідно із законодавчими актами мають право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з урахуванням середньомісячного доходу — 100 %, 50 %, 25 %.

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