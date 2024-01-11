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  1. Общество

Субсидия и льгота: какие между ними отличия

08:49, 11 января 2024
Украинцам разъяснили, в чем заключается разница между жилищной субсидией и льготой.
Субсидия и льгота: какие между ними отличия
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, в чем разница между жилищной субсидией и льготой. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Это помощь, которая зависит от имущественного и материального положения домохозяйства: имеешь низкий доход, при этом нет долгов за потребленные ЖКУ — можешь получать жилищную субсидию.

Условия назначения жилищной субсидии и процедура получения такой помощи определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21.10.1995.

ЛЬГОТА — предоставляется определенным категориям граждан: ветеранам войны, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитникам и защитницам Украины, лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны, многодетным семье и т.д.

При этом льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в зависимости от категории получателей может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Перечень лиц, имеющих право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 №389.

Льготные категории граждан согласно законодательным актам имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме с учетом среднемесячного дохода - 100%, 50%, 25%.

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