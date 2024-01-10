Microsoft добавила искусственный интеллект в Блокнот: он сможет сам переписывать текст

Искусственный интеллект можно будет попросить переписать, сократить или, наоборот, сделать более объемным текст.

Microsoft хочет интегрировать искусственный интеллект в максимальное количество своих продуктов. Об этом сообщает Neowin.

Искусственный интеллект может появиться в одном из старейших приложений компании – «Блокноте».

Так, в обновленной версии этого инструмента появился новый пункт Cowriter (Соавтор): ИИ можно попросить переписать, сократить или, наоборот, сделать текст более объемным.

Кроме того, в Блокноте появился счетчик с доступными пользователю баллами, которые, вероятно, можно будет тратить на выполнение заданий.

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