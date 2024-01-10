Microsoft додала штучний інтелект в «Блокнот»: він зможе сам переписувати текст

Штучний інтелект можна буде попросити переписати, скоротити або, навпаки, зробити текст об'ємнішим.

Microsoft хоче інтегрувати штучний інтелект у максимальну кількість своїх продуктів. Про це повідомляє Neowin.

Штучний інтелект може з’явитися у одному з найстаріших додатків компанії – «Блокноті».

Так, у оновленій версії цього інструменту з'явився новий пункт Cowriter («Співавтор»): ШІ можна попросити переписати, скоротити або, навпаки, зробити текст об'ємнішим.

Крім того, в «Блокноті» з'явився лічильник з доступними користувачеві балами, які, ймовірно, можна буде витрачати на виконання завдань.

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