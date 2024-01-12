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Спалахи та звуки, схожі на вибухи: Києвом пройшла снігова гроза, відео

09:12, 12 січня 2024
11 січня у столиці було зафіксовано рідкісне природне явище - снігова гроза.
Спалахи та звуки, схожі на вибухи: Києвом пройшла снігова гроза, відео
Фото: 24tv.ua
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Кияни 11 січня могли спостерігати у небі спалахи та звуки, схожі на вибух. Це було дуже рідкісне явище - зимова гроза. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, це в метеорології  називається «снігова гроза», коли замість дощової зливи йде сніг. Це вкрай рідко, але буває.

«Нас якраз проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу», - пояснила Діденко.

Вона зазначила, що 12 січня в Україні очікується суха і холодна погода з температурою 8-13° морозу.

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