  1. В Україні

Реформа шкільного харчування: Кабмін виділив 46,5 млн грн на модернізацію 19 їдалень

14:12, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 46,5 млн грн на завершення модернізації 19 шкільних їдалень, роботи на яких розпочалися у 2025 році.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів продовжує оновлювати шкільні їдальні в межах реформи харчування. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Уряд вирішив виділити громадам ще 46,5 млн грн, щоб завершити модернізацію їдалень у школах. Гроші підуть на 19 об’єктів, де роботи почали ще у 2025 році і які вже виконані більш ніж на 60%.

Очікується, що це рішення дозволить оперативно завершити реалізацію проєктів та якнайшвидше відкрити сучасні їдальні для школярів.

«Сучасна шкільна їдальня — це безпечні умови для щоденного харчування та гідний простір у школі. Держава, яка дбає про своїх дітей, інвестує у власне майбутнє. І якісне шкільне харчування є важливою частиною цієї інвестиції», — наголосила Юлія Свириденко.

Загалом, як наголосила прем’єрка, у межах реформи вже модернізовано близько 20% харчоблоків. З них 188 — за рахунок державної субвенції. Крім того, понад 1500 шкільних їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів та за підтримки міжнародних партнерів.

Наразі шкільне харчування забезпечено для учнів 1–11 класів у прифронтових громадах, а також для учнів 1–4 класів в інших регіонах країни.

«Наша мета — з 1 вересня цього року забезпечувати гарячими обідами всіх школярів по всій країні», — наголосила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти уряд Кабінет Міністрів України фінанси реформа харчування школа Юлія Свириденко

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]