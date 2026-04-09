Реформа шкільного харчування: Кабмін виділив 46,5 млн грн на модернізацію 19 їдалень

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 46,5 млн грн на завершення модернізації 19 шкільних їдалень, роботи на яких розпочалися у 2025 році.

Кабінет Міністрів продовжує оновлювати шкільні їдальні в межах реформи харчування. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд вирішив виділити громадам ще 46,5 млн грн, щоб завершити модернізацію їдалень у школах. Гроші підуть на 19 об’єктів, де роботи почали ще у 2025 році і які вже виконані більш ніж на 60%.

Очікується, що це рішення дозволить оперативно завершити реалізацію проєктів та якнайшвидше відкрити сучасні їдальні для школярів.

«Сучасна шкільна їдальня — це безпечні умови для щоденного харчування та гідний простір у школі. Держава, яка дбає про своїх дітей, інвестує у власне майбутнє. І якісне шкільне харчування є важливою частиною цієї інвестиції», — наголосила Юлія Свириденко.

Загалом, як наголосила прем’єрка, у межах реформи вже модернізовано близько 20% харчоблоків. З них 188 — за рахунок державної субвенції. Крім того, понад 1500 шкільних їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів та за підтримки міжнародних партнерів.

Наразі шкільне харчування забезпечено для учнів 1–11 класів у прифронтових громадах, а також для учнів 1–4 класів в інших регіонах країни.

«Наша мета — з 1 вересня цього року забезпечувати гарячими обідами всіх школярів по всій країні», — наголосила Свириденко.

