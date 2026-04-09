Реформа школьного питания: Кабмин выделил 46,5 млн грн на модернизацию 19 столовых

Кабинет Министров принял решение о выделении 46,5 млн грн в завершение модернизации 19 школьных столовых, работы на которых начались в 2025 году.

Кабинет Министров продолжает обновлять школьные столовые в рамках реформы питания. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство решило выделить общинам ещё 46,5 млн грн, чтобы завершить модернизацию столовых в школах. Средства направят на 19 объектов, где работы начались ещё в 2025 году и уже выполнены более чем на 60%.

Ожидается, что это решение позволит оперативно завершить реализацию проектов и как можно быстрее открыть современные столовые для школьников.

«Современная школьная столовая — это безопасные условия для ежедневного питания и достойное пространство в школе. Государство, которое заботится о своих детях, инвестирует в собственное будущее. И качественное школьное питание является важной частью этой инвестиции», — подчеркнула Юлия Свириденко.

В целом, как отметила премьер-министр, в рамках реформы уже модернизировано около 20% пищеблоков. Из них 188 — за счёт государственной субвенции. Кроме того, более 1500 школьных столовых обновлены за счёт местных бюджетов и при поддержке международных партнёров.

В настоящее время школьное питание обеспечено для учащихся 1–11 классов в прифронтовых общинах, а также для учащихся 1–4 классов в других регионах страны.

«Наша цель — с 1 сентября этого года обеспечить горячими обедами всех школьников по всей стране», — подчеркнула Свириденко.

