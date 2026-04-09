  1. В Украине

Реформа школьного питания: Кабмин выделил 46,5 млн грн на модернизацию 19 столовых

14:12, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров принял решение о выделении 46,5 млн грн в завершение модернизации 19 школьных столовых, работы на которых начались в 2025 году.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров продолжает обновлять школьные столовые в рамках реформы питания. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Правительство решило выделить общинам ещё 46,5 млн грн, чтобы завершить модернизацию столовых в школах. Средства направят на 19 объектов, где работы начались ещё в 2025 году и уже выполнены более чем на 60%.

Ожидается, что это решение позволит оперативно завершить реализацию проектов и как можно быстрее открыть современные столовые для школьников.

«Современная школьная столовая — это безопасные условия для ежедневного питания и достойное пространство в школе. Государство, которое заботится о своих детях, инвестирует в собственное будущее. И качественное школьное питание является важной частью этой инвестиции», — подчеркнула Юлия Свириденко.

В целом, как отметила премьер-министр, в рамках реформы уже модернизировано около 20% пищеблоков. Из них 188 — за счёт государственной субвенции. Кроме того, более 1500 школьных столовых обновлены за счёт местных бюджетов и при поддержке международных партнёров.

В настоящее время школьное питание обеспечено для учащихся 1–11 классов в прифронтовых общинах, а также для учащихся 1–4 классов в других регионах страны.

«Наша цель — с 1 сентября этого года обеспечить горячими обедами всех школьников по всей стране», — подчеркнула Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дети правительство Кабинет Министров Украины финансы реформа питание школа Юлия Свириденко

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]